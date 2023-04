Mercado nacional de café com vendas de 590 milhões em 2022

O mercado do café continua a crescer em Portugal. De acordo com a Informa D&B, o valor das vendas de café atingiram os 590 milhões de euros, no ano passado. Ou que equivale a um crescimento de 8,3% quando comparado com o período homólogo.

Como refere o estudo da Informa D&B, as exportações de café torrado e solúvel chegaram aos 121 milhões de euros, tendo crescido 6,1%. Por seu lado, as importações aumentaram 2,9%, o mesmo que dizer que chegaram aos 215 milhões de euros.

Como mercado principal recetor das nossa exportações de café está a vizinha Espanha, que com 27% do total, ultrapassa a França, do Reino Unido e a Suíça. Já a origem das importações lusas de café são os mercados francês e espanhol (33% e 31% do total, respetivamente).

Ao todo, o setor do café conta em Portugal com 88 operadores (café e chá), sendo que na zona norte do país concentra 28% destas empresas. Seguem-se as zonas de Lisboa e as zonas do Alentejo e Centro.

Como refere a Informa D&B, "predominam as empresas de pequena dimensão, que operam a par de um número reduzido de grandes companhias, algumas delas com uma oferta diversificada, que estão presentes tanto no canal de alimentação como no canal Horeca".

E, enquanto a Delta é a única marca nacional que conta com mais de mil trabalhadores, 90% destas empresas têm menos de 50 colaboradores. Apenas duas empregam 250, ou mais, pessoas.