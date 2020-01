Mercado regulado da eletricidade não acaba em 2020

Abrange cerca de um milhão de clientes e deveria terminar a 31 de dezembro deste ano. Porém, o mercado regulado de eletricidade deverá manter-se em vigor além desta data.

O ministro do Ambiente, que está esta terça-feira a ser ouvido no Parlamento a propósito das medidas que constam no Orçamento do Estado para 2020, afirmou que “é intenção” do Governo prolongar a vigência das tarifas reguladas. O prolongamento será por três anos, adiantou Matos Fernandes já após a terceira ronda de perguntas dos deputados.

Os preços da eletricidade no mercado regulado são definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que este ano decidiu descer o valor da fatura em 0,4%, o equivalente a 18 cêntimos numa conta que ronde os 40 euros.

A data de 31 de dezembro de 2020 para a extinção do mercado regulado foi definida pelo Governo em 2017, e já aí resultou de um prolongamento, uma vez que o limite previsto inicialmente apontava para 31 de dezembro de 2017.