Mercadona abre esta terça-feira supermercado em Gondomar

A Mercadona abre esta terça-feira as portas em Gondomar, junto à estação de metro de Fânzeres, no distrito do Porto. Conclui assim o projeto de internacionalização, inaugurando o quarto supermercado no distrito do Porto, durante o mês de julho. Com a nova loja vão ser criados 85 novos postos de trabalho.

O novo espaço da cadeia espanhola de supermercados vai ocupar 1.900 metros quadrados e contar com 185 lugares de estacionamento.

“O espaço da Mercadona, inevitavelmente vai dar outra vitalidade à zona; é por isso mesmo uma loja-âncora muito importante para Gondomar”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins.

Há dois anos, a Mercadona definiu Portugal como o destino dos planos de internacionalização, projetando expandir-se por outras regiões do país. Até ao final deste ano, a cadeia espanhola de retalho alimentar quer atingir a marca dos mil trabalhadores em todo o mundo.

De acordo com Elena Aldana, Dretora de Assuntos Europeus e Relações Externas Portugal da Mercadona, a abertura da nova loja acontece com um balanço muito positivo. “Estamos orgulhosos do trabalho que desenvolvemos até à data e vamos continuar a aprender, para que o nosso caminho em Portugal seja longo, bem-sucedido e que continue a promover a criação de riqueza no país”, refere.