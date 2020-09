Mercadona abre na Trofa 16º supermercado em Portugal

A Mercadona acaba de abrir um supermercado em São Martinho de Bougado, Trofa, o 16º da cadeia espanhola em Portugal. Este novo espaço permitiu a criação de cerca de 60 postos de trabalho.

O atual plano de expansão da retalhista prevê a abertura de mais duas lojas no distrito do Porto (onde já explora 10 unidades), em Paços de Ferreira e Campanhã, uma no distrito de Aveiro, em Águeda, e uma em Viana do Castelo.

O supermercado da Trofa segue a linha de ‘Loja Eficiente’ que a cadeia espanhola está a implementar em toda a rede e conta com uma superfície de vendas de 1.900 metros quadrados e 140 lugares de estacionamento, com um horário de funcionamento das 9h00 às 21h30, de segunda-feira a domingo.

“A abertura da loja da Mercadona na Trofa representa um novo marco e vem dar continuidade à expansão que estamos a realizar no país”, diz, em comunicado, Joana Ribeiro, diretora regional de relações externas norte de Portugal da empresa.

Para Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa, “a abertura da Mercadona na Trofa representa um investimento importante na dinamização da economia local, tendo possibilitado a requalificação de uma das entradas da nossa cidade”, e “reforçou e diversificou a oferta numa área fundamental como a distribuição”.