Mercados asiáticos recuperam de dia de pânico

Os mercados de ações asiáticos recuperaram das quedas recordes registadas na segunda-feira, dia negro nas bolsas mundiais. A queda abrupta do preço do petróleo, impulsionada pelo aumento da produção da Arábia Saudita, pôs os índices bolsistas a tremer.

Já esta terça-feira, o principal índice de ações da China subiu 1,7% e Tóquio avançou 0,9%. Hong Kong ganhou 1,9% e Sydney cresceu 3,1%.

Wall Street, que esta segunda-feira registou a maior queda num só dia desde a crise global de 2008, os futuros das ações subiram após o Presidente dos Estados Unidos anunciar de que iria pedir ao Congresso um corte de impostos, bem como outras medidas para aliviar o impacto do surto do novo coronavírus.

Ontem, a bolsa nova-iorquina foi fortemente abalada com a queda vertical das cotações do petróleo e a crise mundial do novo coronavírus.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 7,79%. O Nasdaq recuou 7,29%, e o S&P500 desvalorizou 7,60%.