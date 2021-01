Merkel alerta que confinamento na Alemanha pode durar mais 10 semanas

Chancellor alemã Angela Merkel. © EPA/FILIP SINGER

Um pouco por toda a Europa o cenário repete-se: as restrições estão a ser apertadas devido à pandemia de covid-19. Numa altura em que Portugal se prepara para regressar ao confinamento, a chanceler alemã, Angela Merkel, deixou um alerta aos germânicos: se não for possível travar a nova estirpe do covid-19, que é mais contagiosa, terão de aplicadas medidas de confinamento mais restritivas.

Numa mensagem de vídeo nesta terça-feira, de acordo com fontes da agência Bloomberg, a chefe de governo da Alemanha, indicou que esta estirpe mais contagiosa, primeiramente detetada no Reino Unido, pode levar a uma subida rápida na taxa de contágio no país, o que pode levar a um escalar das restrições.

Ainda que por toda a Alemanha vigorem muitas limitações, como o encerramento de escolas e do retalho não essencial e limitação do número de contactos, Berlim tem enfrentado dificuldades em controlar o contágio de covid-19. Segundo a Bloomberg, a taxa de infeção situava-se nos 165 casos por cada 100 mil habitantes esta terça-feira, o que é cerca do triplo do que as autoridades alemãs tinham definido como possível de gerir.

A pandemia deixa também um rasto na economia. A Alemanha é o principal motor económico da Zona Euro. Em meados de dezembro de 2020, o instituto germânico Ifo estimativa que o produto interno bruto (PIB) iria crescer 4,2% neste ano de 2021, o que representa uma revisão em baixa face ao previsto anteriormente, que era de 5,1%.

"A recuperação está a ser adiada devido ao mais recente confinamento aqui e em outros países", dizia na altura Timo Wollmershaeuser, economista-chefe do instituto Ifo, citado pela Reuters. O responsável indicou ainda que a produção de bens e serviços não deveria alcançar os níveis pré-covid antes do fim deste ano.

França com semanas "difíceis" pela frente

Os números da evolução pandémica em França também têm efeitos na economia - outro dos motores do euro - deixando um ponto de interrogação nas estimativas traçadas para o crescimento económico. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, já fez saber que a meta de crescimento de 6% do PIB neste ano vai ser difícil de alcançar, estando a evolução económica dependente da vacinação e dos efeitos dos confinamentos em outros países do Velho Continente.

"As próximas semanas vão ser difíceis e temos de enfrentá-lo", disse Le Maire, numa conferência de imprensa online, citada pela Bloomberg. "Temos uma previsão de crescimento de 6% em 2021, que será o mais elevado dos últimos 50 anos. Mas este número é um desafio e quero que sejamos claros acerca disso e sobre as incertezas económicas que estão à nossa volta", acrescentou.

Com fortes restrições em vigor, o governo francês tem - à semelhança do que tem acontecido em outros países da UE - tem concedido apoios às empresas e economia e o ministro das Finanças deixou a garantia de que isso irá continuar enquanto a crise continuar. Em cima da mesa está ainda a possibilidade expandir o fundo solidário para as empresas.