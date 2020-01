Merkel: Brexit é um “alerta” para a UE

A chanceler alemã deu uma entrevista ao Financial Times onde salienta que uma resposta ao Brexit passa por uma Europa mais “atrativa, inovadora, criativa” até porque a “concorrência pode ser muito produtiva”.

Numa rara entrevista, Angela Merkel fala dos desafios que a Europa enfrenta numa era de tensões comerciais entre as maiores economias do mundo e a poucos dias da saída do Reino Unido da União Europeia. A líder da maior economia da área do euro defende, em entrevista ao britânico Financial Times, que a resposta passa por garantir que a União Europeia é “o seguro de vida”.

“Vejo a União Europeia como o nosso seguro de vida”, disse. “A Alemanha é muito pequena para exercer influência geopolítica sozinha e é, por isso, que precisamos de usar todos os benefícios do mercado único”, acrescentou a chanceler alemã ao FT. A cumprir o seu quarto mandato – que vai terminar no final do próximo ano – Merkel acredita que é necessário assegurar que o multilaterialismo tem de se manter.

Com o crescimento dos nacionalismos, e as ameaças que isso gera, a Alemanha teme ser afetada tanto em termos económicos como políticos. Neste sentido, os interesses da maior economia do euro estão firmemente ligados à Europa. E é por isso que a chanceler ambiciona fortalecer a União Europeia.

O Brexit é também uma das questões importantes em cima da mesa, até porque a Alemanha vai ter a presidência rotativa da UE no segundo semestre do ano, época em que vai ser negociado o acordo comercial entre Londres e o resto do bloco comunitário.

Cautelosamente otimista quanto ao futuro das relações, diz o FT, Merkel não deixa de assinalar que o “Brexit é um alerta” para a UE. A Europa tem de, nota, responder melhorando as suas condições, tornando-se mais “atrativa, inovadora, criativa e um bom local para investigação e educação. A concorrência pode ser muito produtiva”.

Merkel vai mais longe e explica que é por isso que a UE tem de continuar a sua reforma, tem de completar o mercado único digital e dá mais passos na direção da união bancária e de uma união de mercados de capitais.