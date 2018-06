Merkel diz que quer aproximar-se e trabalhar com novo Governo Italiano

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje que quer aproximar-se e trabalhar com o novo Governo italiano, sem “fazer especulações sobre as suas intenções”.

Questionada sobre as recentes declarações do ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que afirmou que os italianos “não são escravos” da Alemanha e da França, Merkel vincou que “é melhor manter o foco na discussão dos problemas da Itália”.

A chanceler garantiu ainda que a Alemanha está interessada em salvaguardar a habilidade da Europa agir e fazer-se ouvir, numa altura em que a ordem global está a sofrer alterações.

Na sexta-feira, o jurista Giuseppe Conte jurou como novo primeiro-ministro de Itália perante o chefe de Estado, Sergio Mattarella, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga (extrema direita).

Giuseppe Conte foi seguido pelos vice-presidentes, o líder do M5S, Luigi di Maio, também ministro do Desenvolvimento Económico e do Trabalho, e do da Liga, Matteo Salvini, que assumirá a pasta do Interior.

O ato foi depois seguido por 18 ministros.