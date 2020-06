Merkel reitera apoio ao plano de recuperação da União Económica

A chanceler alemã, Angela Merkel, pretende que seja alcançado antes do fim de julho um acordo sobre o plano de relançamento europeu de 750 mil milhões de euros para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19.

“O melhor será conseguirmos um acordo antes das férias do verão” e da pausa estival das instituições europeias, afirmou Merkel aos deputados alemães em Berlim.

O Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais teriam tempo de ratificar o acordo, assim como o próximo Orçamento da União Europeia “até ao fim o ano”, frisou a chanceler alemã, apelando a “uma ação rápida e decisiva”.

Os líderes europeus realizam na sexta-feira uma vídeoconferência sobre o plano de relançamento da economia atingida pelas medidas que foram adotadas para conter a pandemia de covid-19.

“Neste momento só está previsto um passo (…) são precisas consultas intensas dirigidas pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para mais tarde os países tomarem “decisões numa reunião presencial”, disse.

A Alemanha assume a presidência da União Europeia no dia 01 de julho e, por isso, deverá desempenhar um papel de destaque nas conversações das próximas semanas.

“A situação está longe de ser fácil mas eu espero que todos os Estados-membros venham a agir com espírito de compromisso face a esta situação sem precedentes”, afirmou ainda Angela Merkel.

A chanceler alemã apelou em particular à Suécia, Holanda, Dinamarca e Áustria, países que têm mostrado reservas sobre o plano de relançamento da União Europeia.

O plano é fortemente inspirado numa proposta de Merkel e do Presidente francês, Emmanuel Macron, e prevê a redistribuição de 500 mil milhões de euros no quadro do orçamento europeu sob a forma de subvenções, sobretudo às regiões mais afetadas pelos efeitos do novo coronavírus, e 250 mil milhões sob a forma de empréstimo.

Para a chanceler, que abandona o poder em 2021, “nunca antes a coesão e a solidariedade foram tão importantes como hoje”.

“A crise só pode ser superada se agirmos uns com os outros e pelos outros”, sublinhou Merkel, chamando a atenção dos países que se mostram céticos em relação ao plano de relançamento.

Por outro lado, Merkel avisou que a União Europeia não deve separar-se economicamente por causa da crise da covid-19 e alertou que os “populistas e os extremistas ficariam agradados com esse tipo” de situação.

“Não podemos ser ingénuos, as forças antidemocráticas, os radicais, os movimentos autoritários, estão todos à espera da crise económica”, argumentou.

“Estão à espera para incutir o medo e o sentimento de insegurança. Trabalhar no sentido do desenvolvimento sustentável nas regiões europeias é também uma forma de lutar contra os populistas e os radicais”, disse.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.