Merlin investe 40 milhões de euros para transformar a sede do Novo Banco num espaço de escritórios

Sede do Novo Banco, em Lisboa, foi vendida à Merlin Properties

O até agora conhecido como o edifício sede do Novo Banco, na Avenida da Liberdade 195, em Lisboa, vai transformar-se num espaço de escritórios premium, com um retail no rés do chão. A revelação foi feita ao portal Idealista por Isamel Clemente, CEO e fundador da gigante imobiliária espanhola Merlin Properties, que há quatro dias venceu a compra do edifício por 112,2 milhões de euros. Agora, para renovar o imóvel, o responsável adiantou que prevê um investimento de mais 40 milhões de euros.

"A ideia é submeter o imóvel a uma reforma muito profunda e fazer um magnífico edifício de escritórios ao nível da excelente localização que tem, onde além do mais não há oferta de qualidade. O pouco que há disponível (nesta zona da capital portuguesa) são escritórios muito antiquados" revelou àquele portal, Ismael Clemente.

Apesar de adiantar o valor expectável do investimento na transformação do edifício, aquele responsável explica que "uma estimativa correta de custos só poderá ser feita quando o projeto estiver terminado, que ainda não está".

Ismael Clemente frisa que ainda não estão definidos os prazos de início e conclusão de obras, uma vez que é necessário "tramitar licenças com a Câmara Municipal de Lisboa".

Quanto ao Novo Banco, para já, continuará como inquilino na sua ex-sede, enquanto as obras do novo edifício, localizado no Tagus Park, em Oeiras, não estiverem concluídas. O banco, que com este negócio deverá ter um impacto positivo de 55 milhões de euros no resultado líquido deste ano, adiantou que a concretização do negócio deve acontecer no terceiro trimestre de 2022.