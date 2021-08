Messis há muitos, seu palerma

epa08978646 FC Barcelona's striker Lionel Messi celebrates after scoring the 1-0 goal during to the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Athletic Club Bilbao held at Camp Nou stadium, in Barcelona, Spain, 31 January 2021. EPA/Alejandro Garcia © EPA

O mundo do futebol (e da alta finança) foi surpreendido na última quinta-feira com a notícia da saída de Lionel Messi do Barcelona, depois de 17 anos de fabuloso casamento. O fim abrupto das negociações, contra a vontade do clube e do jogador, mas em obediência às restrições financeiras de La Liga, fará correr muita tinta nos próximos dias, meses e anos.

Comecemos pela inevitável pergunta: para onde vai? O novo rico Paris Saint-Germain tomou a dianteira na corrida ao também novo rico Manchester City, mas o futebol dá muitas voltas.

Outra pergunta: pode o Barça substituir Messi facilmente? Não, claro que não. O argentino seis vezes vencedor da Bola de Ouro e seis vezes ganhador da Bota de Ouro, com 10 ligas espanholas, sete Copas do Rei e quatro Champions League no currículo e maior goleador de todos os tempos de La Liga é único.

Mas, ao longo dos anos, a imprensa e os agentes de jogadores tentaram fazer-nos crer do contrário, ora para conseguir belas manchetes, no caso da primeira, ora para garantir chorudos negócios, no caso dos segundos.

Soaria ridículo se o Barça quisesse agora substituir o melhor jogador da sua história por um desses pseudo-Messi. Senão vejamos: O primeiro "novo Messi" foi Bojan Krkic, fenómeno de La Masia, a escola de formação do Barcelona; chegou a fazer 104 jogos e 26 golos pelos blaugrana e a ser chamado à seleção aos 18; hoje, aos 30, foi dispensado do clube canadiano Montreal Impact.

Kubo, "o Messi japonês", aos 12 ou 13 anos encantava em La Masia; hoje, aos 20, pertence, é certo, aos quadros do gigante e rival Real Madrid, mas demora a impor-se numa idade em que o legítimo Messi já era titularíssimo no seu clube.

O terceiro novo Messi não passou pelo Barça, mas nasceu na Argentina. Juan Iturbe, que acabou por optar pela seleção do Paraguai, país dos seus pais; chegou com 17 ao FC Porto como "Messi paraguaio", mas aos 28 acaba de assinar pelo modesto Aris Salónica.

Não é fácil viver com o peso de ser herdeiro de um génio. O próprio Messi, tantas vezes chamado de "novo Maradona" sabe-o.