Metade do novo investimento feito no país é no sector da construção

Metade do aumento no investimento feito na economia portuguesa entre 2016 e 2017 foi no sector da construção.

Segundo o fecho das contas anuais ontem divulgado pelo INE, o investimento total foi, aliás, o agregado da procura interna que mais avançou face a 2016, somando 8,4%, uma ajuda decisiva para que a economia como um todo se tenha expandido 2,7% em termos reais, a melhor marca em 17 anos.

O INE mostra que o investimento que realmente foi realizado (o fixo, descontando as variações de preços dos stocks existentes) até subiu mais (9%).

A explicar esta dinâmica aparece, de novo, a construção, sector que atravessou uma longa crise de 15 anos, quase desde o início do milénio que o valor acrescentado vinha a decair fortemente, excetuando um ano ou outro de pausa (conseguiu crescer 1,8% em 2007 e estagnou em 2015).

O ano passado pode ter marcado, finalmente, a inversão daquela tendência. O novo ciclo de fundos europeus, a explosão do turismo e a forte subida dos preços da habitação ajudam a explicar o interesse redobrado dos investidores na construção.

A equipa de economistas do FMI que segue Portugal não tem dúvidas. “O crescimento foi suportado por uma recuperação no investimento privado” e aqui destaca o papel da “construção, puxada pelos projetos ligados ao turismo e pela subida dos preços das casas”. O FMI acredita que o impulso de 2017 se repita este ano com uma nova subida (8,1%).

Os dados do INE mostram que a economia portuguesa investiu mais 2,9 mil milhões de euros em 2017 (formação bruta de capital fixo, medida a preços correntes). O sector da construção é o que mais sobressai já que adiciona à economia mais 1,5 mil milhões de euros em novos investimentos (54% do total). Os restantes tipos de investimentos também cresceram, mas os contributos foram bem inferiores.

Investimento em transportes só somaram 360 milhões face a 2016

Os equipamentos de transporte avançaram 14%, mas só injetaram no país mais 360 milhões de euros; o investimento em maquinaria (que não veículos) disparou 13%, mas traduziu-se apenas em mais 883 milhões de euros. A aposta em propriedade intelectual subiu 0,3%, o que a preços correntes significou um acréscimo de 76 milhões de euros no investimento.

Como referido, a economia cresceu 2,7% em termos reais no ano passado, marca que superou a maioria das previsões recentes, incluindo a do governo, que apontavam para 2,6%.

O INE explicou que as importações e as exportações cresceram ao mesmo ritmo de 7,9% no ano passado, o que, dado o peso superior das importações, acabou por enfraquece o excedente comercial (bens e serviços) de 1,1% para 1% do PIB. “O forte crescimento das exportações de turismo” foi decisiva para segurar a posição externa do país, sinalizou o mesmo INE.

A forte aceleração das compras ao estrangeiro estará relacionada com a compra muito mais intensa de bens de investimento como máquinas e veículos e com o consumo final de bens duradouros, como ainda foi o caso dos automóveis em 2017. No consumo privado (famílias) não houve sobressaltos: avançou 2,2%, em linha com o que acontece desde 2014.

Total cai para 7,9%, jovem fica em 22,2%

A taxa de desemprego da economia portuguesa terá atingido um novo mínimo de quase 15 anos, ao baixar para 7,9% da população ativa em janeiro, informou ontem o INE.

A taxa de dezembro, que já é definitiva, foi revista em baixa para 8%, o que faz com que a média anual ronde os 9% em 2017. É um valor que está em linha com as estimativas mais recentes.

A melhoria do mercado de trabalho também se traduz por um crescimento de 3,6% no emprego entre dezembro de 2016 e igual mês de 2017, “o que corresponde a mais 166,5 mil postos de trabalho”, observou o Ministério do Trabalho.

O desemprego dos jovens (menos de 25 anos) também tem vindo a cair, mas em janeiro a taxa congelou nos 22,2%. Entre dezembro de 2015 e final de 2017 “200 mil pessoas saíram do desemprego, entre estas quase 30 mil são jovens”, diz o ministério de Vieira da Silva.