Metade do tempo de trabalho é perdido em atividades desnecessárias

Mais de metade da jornada de trabalho dos portugueses (54%) é perdida em “atividades desnecessárias”, tais como reuniões, chamadas telefónicas ou e-mails. A conclusão é do estudo “When change is the new normal”, encomendado pela Microsoft, desenvolvido pelo especialista em Comportamento Organizacional Michael Parke, em parceria com a London Business School.

A análise, que visa identificar soluções para as organizações desenvolverem o potencial das pessoas num mundo em mudança, 95% dos portugueses inquiridos afirmou que, nos últimos anos, as suas empresas atravessaram, pelo menos, uma grande mudança.

Segundo o estudo, as organizações com culturas de inovação têm duas vezes mais probabilidade de conseguir crescimentos de dois dígitos e revelam uma grande preocupação com os processos de trabalho. Para isso, as empresas têm de promover ambientes de trabalho flexíveis e a tecnologia adequada.

Outra das conclusões é que as pessoas conseguem ser três vezes mais felizes, mais criativas e, por consequência, mais produtivas, quando conseguem realizar o seu trabalho de forma “fluida e concentrada”. Especialmente se tiverem capacidade de decisão.

“Numa altura de profundas mudanças, como a que vivemos atualmente, é muito natural que surjam situações que condicionam o desempenho e a satisfação das pessoas e, por consequência, a performance das organizações”, refere Teresa Virgínia, diretora da unidade de negócio de Produtividade & Colaboração da Microsoft. “Assim, é fundamental que as organizações combinem um bom ambiente de trabalho, as melhores soluções tecnológicas e o apoio de gestores, para mobilizar as pessoas em torno de uma mudança de cultura organizacional”.