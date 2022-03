Metade dos consumidores online já compra produtos amigos do ambiente, diz DPD

© D.R.

Cerca de 82% dos consumidores online regulares consideram que as marcas têm de ser ambientalmente responsáveis. Nesse sentido, destes, 50% garantem que já compra produtos amigos do ambiente sempre que possível. Esta é a principal conclusão do Barómetro e-Shopper 2022 da distribuidora DPD, revelado esta quinta-feira.

Outra conclusão do estudo que também inclui o mercado português é que 43% estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que respeitem o ambiente. Em comunicado, a DPD refere que os consumidores online "estão cada vez mais conscientes para o tema da sustentabilidade e esta realidade reflete-se nas suas".

"65% dos consumidores online regulares consideram que escolher alternativas de entrega amigas do ambiente é importante quando compram online. Ao mesmo tempo, 70% dos inquiridos relevam que seria mais provável optarem por um site, retalhista ou aplicação móvel com opções de entrega amigas do ambiente, sendo que, quando questionados sobre as opções de entrega que entendem como amigas do ambiente, a maioria dos e-shoppers regulares em Portugal apontam para as entregas através de veículos de emissões reduzidas (58% dos inquiridos)", lê-se.

"A sustentabilidade é o maior desafio da atualidade e os consumidores começam, cada vez mais, a ganhar maior sensibilidade a este tema e a procurar opções ambientalmente responsáveis", afirma o presidente executivo da DPD, Olivier Establet, citado na nota enviada à redação.

A par da sustentabilidade, a análise da DPD constata que outras vantagens reconhecida pelos consumidores são a poupannça de tempo e a ausência de stress no ato da compra. "86% dos inquiridos acreditam despender menos tempo quando compram online", sendo que 69% "acreditam realizar compras mais baratos no online", além de que "66% dos inquiridos revelam que comprar online reduz muito o stress de comprar em lojas".

No que toca ao processo de entrega, um dado inédito na análise da DPD é a referência dos consumidores online à utilização de cacifos para levantar encomendas, o que representa já a "preferência de 3% dos consumidores regulares portugueses".

"Com base nos dados recolhidos pelo nosso Barómetro, conseguimos perceber que os e-shoppers cada vez mais valorizam um serviço personalizado, imediato, prático e facilitado, que não comprometa a eficácia do mesmo e permita acompanhar o estado das suas encomendas de forma que possam gerir melhor o seu tempo", argumenta Establet.

O Barómetro e-Shopper 2022 da DPD baseou-se em inquéritos a 23.394 consumidores online, com mais de 18 anos, de 21 países (incluindo (África do Sul, Brasil, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia, Rússia, Singapura, Tailândia Turquia e Vietname), desde janeiro de 2021. Em Portugal, o relatório contou com um total de 10.50 inquéritos.