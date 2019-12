Metal Portugal investe 10 milhões na expansão do centro tecnológico

O IAPMEI e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM) assinam esta sexta-feira um contrato-promessa de constituição de direito de superfície para a construção de um laboratório de ensaios de eficiência energética e eco-design.

O objetivo é a ampliação das atuais instalações do CATIM, através da construção de um novo edifício, com 2.400 metros quadrados de área coberta, divididos por três pisos, que irá nascer no Campus Tecnológico de Ramalde, mesmo ao lado da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos (AIMMAP), num lote de terreno de 1900 m2 cedido pelo IAPMEI.

O novo laboratório irá apoiar as empresas do sector na exploração das oportunidades decorrentes da economia do hidrogénio, da digitalização (IoT) e da economia circular e implicará um investimento imediato de seis milhões de euros, entre a construção do edifício e a aquisição dos equipamentos, valor esse que subirá, a médio prazo, para os 10 milhões de euros, explicou, ao Dinheiro Vivo, o vice-presidente da AIMMAP e vogal do CATIM. Para já, seguem-se as questões burocráticas de obtenção de licenças e de desenho do projeto de arquitetura, mas Rafael Campos Pereira espera poder ter esta nova valência em operação no final de 2020, início de 2021. Que não implicará, para já, aumento do número de trabalhadores do centro, que dá emprego a 100 pessoas, embora a questão possa ser “repensada” quando o novo laboratório estiver em funcionamento.

“Este é um importante passo para o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM) ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho. Na quarta-feira lançámos o Grupo de Trabalho para a Capacitação das Infraestruturas Tecnológicas que quer expandir precisamente este tipo de políticas. Queremos promover e impulsionar mais e melhores condições para o desenvolvimento da tecnologia empresarial para que as nossas empresas possam aumentar os seus níveis de produtividade, competitividade e qualidade dos seus produtos” refere, em comunicado, o secretário Adjunto e da Economia, João Neves.

O Programa Nacional de Capacitação de Infraestruturas tecnológicas pretende criar condições para que estas estruturas possam “apoiar mais diretamente as empresas e sectores da economia nacional através, nomeadamente, de atividades de I&D, de valorização e transferência de tecnologia, de disseminação e demonstração, de vigilância tecnológica, de certificação, de formação especializada e de apoio ao empreendedorismo”.

Contribuindo com cerca de 18% para o Produto Interno Bruto nacional, o sector do Metal tem registado um trajetória de crescimento significativa, passando dos 14,6 mil milhões de euros de exportações, em 2015, para os 18,3 mil milhões de euros em 2018. Este ano deverá atingir os 20 mil milhões de euros.