Metalurgia a caminho de novo máximo histórico

As ameaças de abrandamento das principais economias europeias não se fazem sentir junto das empresas de metalurgia e metalomecânica. Pelo contrário. A indústria portuguesa fechou o primeiro semestre com as exportações a crescerem 6,6% para um total de 10,2 mil milhões de euros, sendo que a Alemanha foi o mercado com o maior reforço absoluto, seguido da Espanha e da Itália. Aliás, as vendas para a União Europeia subiram 8,4%, para um total de 8,5 mil milhões de euros. Foi nos mercados extracomunitários, e em especial na China e nos EUA, que o sector foi mais penalizado. Efeitos da guerra comercial declarada pelos Estados Unidos à China.

A manter-se esta “excelente performance” do sector, tudo indica que a metalurgia e metalomecânica feche 2019 com novo recorde das vendas ao exterior, já que, meio ano volvido, vai já com 55,64% do total das exportações de 2018. A diretora geral da associação do sector, a AIMMAP, admite que as perspetivas são “muito boas”. Mafalda Gramaxo reconhece que “rumores de uma crise são sempre preocupantes”, no entanto, frisa que, neste momento, não há sinais que indiciem qualquer situação desse género. “Vamos a ver como arranca setembro”, refere esta dirigente associativa, lembrando que agosto é, por natureza, um mês “mais parado a todos os níveis”.

Em termos de subsectores, destaque para o crescimento de 17,3% do material de transporte, correspondente às peças técnicas de alto valor acrescentado que a metalurgia e metalomecânica portuguesa produz para equipar as indústrias dos sectores automóvel, aeronáutico, ferroviário e naval, entre outros. Os equipamentos elétricos registam um acréscimo de 3% e os produtos metálicos mais 0,6%. Com performances menos positivas neste primeiro semestre estiveram a metalurgia de base, as máquinas e equipamentos e o mobiliário metálico, que apresentaram decréscimos acumulados das exportações de 2,4%, 6,7% e 13,7%, respetivamente.

No que aos mercados diz respeito, destaque para o crescimento de 37,7% nas exportações para Itália, com as empresas nacionais a beneficiarem de uma certa desindustrialização italiana, que leva o país a comprar fora peças técnicas para todo o tipo de indústria e produtos de consumo. Uma tendência que se vem reforçando nos últimos meses.

Fora da Europa, o mercado que mais cresce é o Canadá, país para onde as exportações da metalurgia e metalomecânica nacionais mais do que triplicaram face ao período homólogo, ultrapassando, já, os 181 milhões de euros. “O esforço comercial das empresas na procura de novos mercados é uma constante”, lembra Mafalda Gramaxo. A proximidade aos Estados Unidos, mercado chave para as empresas portuguesas e que está em queda (a perda homóloga é de 12,4%, correspondente a menos 35 milhões de euros exportados nos primeiros seis meses do ano), pode ajudar a explicar esta performance. Há, também, que ter em conta que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá tem pouco mais de um ano em vigor, sendo natural que as empresas estejam a tirar partido da redução das taxas aduaneiras locais, que se previa que fosse de 90,9%.

Mas os efeitos colaterais para a indústria portuguesa das tensões comerciais entre os EUA e a China, que começaram, precisamente, com Donald Trump a impor tarifas acrescidas sobre as importações de aço e alumínio, estendem-se, também, ao mercado chinês, onde a quebra é ainda maior. As exportações para a China estão a cair 47,4% desde o início do ano, o que equivale a uma perda homóloga de quase 54 milhões de euros.

Designada, habitualmente, como a campeã das exportações já que, sozinha, assegura quase um quarto das vendas ao exterior da indústria transformadora nacional, a metalurgia e metalomecânica caminha, assim, para o seu 12º ano consecutivo de performance positiva. Não sem dores de crescimento associadas e a falta de mão-de-obra é a mais delicada. No início do ano, a AIMMAP estimava estarem em falta 25 mil trabalhadores especializados. A associação tem apelado ao Governo para que crie mecanismos mais simples e ágeis na legalização de estrangeiros.