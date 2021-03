Metalurgia resiste, exportações caíram apenas 7,8% em janeiro

Metalurgia e metalomecânica © Leonel de Castro / Global Imagens

A indústria metalúrgica e metalomecânica exportou, em janeiro, bens no valor de 1.542 milhões de euros, uma quebra homóloga de 7,8% mas que representa um crescimento de 20% face ao mês imediatamente anterior.

Os dados foram avançados pela Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), que classifica estes números de "especialmente animadores", dado que foi em janeiro que Portugal registou o pico da terceira vaga da pandemia, obrigando a novo confinamento geral no país. "Dado o contexto pandémico vivido em Portugal, o Metal Portugal registou um mês bastante positivo", sublinha a associação.

A queda homóloga das exportações é justificada, ainda, pelo "forte aumento" da escassez das matérias-primas, bem como do seu custo. Além disso, o "aumento muito significativo" do custo do frete marítimo está a "afetar consideravelmente a capacidade competitiva das empresas", diz a AIMMAP, que alerta para aumentos de 180%, no espaço de um ano, no custo de determinados contentores.

Em termos de destinos, a União Europeia assegurou 77,4% do total de exportações. Mercados importantes para a fileira do Metal Portugal, como a Alemanha, França, EUA, Brasil, Áustria e Bélgica, "continuam em queda acentuada" desde o início da pandemia.

Em contrapartida, a diversidade de mercados tem vindo a intensificar-se, diz a AIMMAP, dando como exemplos países como o Japão, Marrocos, Austrália, Turquia e Chile que estão a assumir "maior preponderância" nas exportações do setor metalúrgico.

"Estando nós ainda em plena 3ª vaga, sabíamos que em termos homólogos seria difícil atingirmos esses valores de exportações, mas todos os dias milhares de trabalhadores e gestores lutam para que exportemos cada vez mais, continuando assim a dar um contributo decisivo ao nosso PIB. E tudo isto num cenário de dificuldades acrescidas e de impedimento de assegurar um acompanhamento de proximidade aos clientes", destaca, citado no comunicado, o vice-presidente da AIMMAP, Rafael Campos Pereira.