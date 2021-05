Metas líquidas é que contam para neutralidade carbónica, afirma ministro do Ambiente

João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2021 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ambiente e Ação Climática defendeu, nesta quarta-feira, que as metas para a neutralidade carbónica devem ser líquidas, num balanço entre e capacidade de sumidouro para as compensar.

Falando numa audição parlamentar do grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima, João Pedro Matos Fernandes afirmou que "a perspetiva é de um balanço, não é de emissões zero, um balanço que seja neutro entre emissões e a capacidade de sumidouro.

No entanto, quando se fala de setores específicos da economia e nas reduções que terão que conseguir, "as metas têm que ser brutas".

"Os 55% de redução [de emissões de gases com efeito de estufa até 2030] no Plano Nacional de Energia e Clima são brutas, porque consideramos a redução das emissões elas mesmas.

Matos Fernandes considerou que o foco deve estar nas metas globais e em objetivos "muito rígidos", como as metas para 2030 e a neutralidade carbónica em 2050, mas deve-se "perceber que há setores que vão avançar mais depressa do que outros" e "manter aí alguma liberdade".

Na mesma audição conjunta, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, afirmou que não se deve "demonizar a importação de pescado" por razões ambientais, referindo que, apesar de Portugal ter uma zona económica exclusiva grande, "o mar é pouco produtivo quando comparado com algumas latitudes mais a norte".

Ricardo Serrão Santos indicou que Portugal processa muito peixe, nomeadamente na indústria conserveira, e que "o produto alimentar número um das exportações nacionais é o pescado transformado" por indústrias que se têm modernizado em termos ambientais, adotando tecnologia de transição para energias menos poluentes.