Metro do Porto com mais 95 milhões para expansão das linhas

O Metro do Porto vai ser dotado de mais 95 milhões de euros para avançar com as empreitadas de expansão das linhas Amarela e Rosa, anunciou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. O reforço da verba prende-se com o facto de todos os sete concorrentes à realização das obras apresentarem nas propostas valores que ultrapassavam o valor base das empreitadas.

O valor da empreitada para a Linha Amarela passou assim a ser de 130 milhões de euros, enquanto a da Linha Rosa se fixa em 235 milhões de euros.

O Metro do Porto vai lançar um novo concurso a 18 de março, de modo a que as duas empreitadas sejam concluídas antes do final de 2023, utilizando os fundos do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

A extensão da Linha Amarela permitirá construir um troço com três estações e cerca de três quilómetros, que ligarão Santo Ovídio a Vila d’Este. Quanto à Linha Rosa, a empreitada permitirá a construção de mais quatro estações e de cerca de três quilómetros de via, ligando a Praça da Liberdade à Casa da Música e servindo o Hospital de Santo António.