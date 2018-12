Metro do Porto reforça oferta no Natal e Passagem de Ano

O reforço da oferta vai ser feito nas linhas que servem o comércio tradicional da Baixa do Porto, bem como nas principais superfícies comerciais da Área Metropolitana do Porto que vão estar com “capacidade extra e muitas composições duplas” nos próximos dois fins de semana de dezembro, anunciou a Metro do Porto em comunicado de imprensa, esta terça-feira.

No próximo dia 24 de dezembro, contudo, a operação da Metro do Porto vai ter as últimas partidas em cada uma das linhas da rede até as “20:00”, porque a tradição vem demonstrando que a “procura já não justifica durante a noite”, explicou à Lusa fonte da Metro do Porto. Ao longo do dia a oferta será equivalente à de um sábado, com todos os serviços em veículos simples.

“No dia 25 de dezembro, que por norma tem muito pouca procura, o serviço do Metro é “mais reduzido do que é hábito” e a operação só vai começar às “09:00”, acrescenta aquela empresa de transportes.

Para a operação da Passagem de Ano 2019, a oferta da Metro do Porto no dia 29 vai ser reforçada em toda a Linha Amarela, com frequências de “dez minutos e veículos duplos entre as 20:00 e a 01:00”.

O reforço da oferta continua depois a partir das 22:00 do dia 31 de dezembro, em todas as linhas e com serviço maioritariamente em veículos duplos, prolongando-se até às 05:00 de dia 01 de janeiro.

A partir das 06:00 de dia 01 de janeiro a oferta é equiparada aos domingos, mas sem serviços Expresso na Linha Vermelha, avisa ainda a Metro do Porto.

No dia 30, com a Corrida de São Silvestre do Porto, que costuma ter a participação de milhares de atletas em anos anteriores, a Metro do Porto vai reforçar as Linhas Azul, Vermelha, Amarela e Laranja com “veículos duplos a circular”.

Na noite da Passagem de Ano, o reforço vai ser feito durante 24 horas, funcionando “em contínuo em toda a rede, exceto na Linha Violeta”. A linha violeta, com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, vai encerrar à 01:00.