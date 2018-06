Metro entre o Aeroporto e Moscavide volta a circular na sexta-feira

O Metropolitano de Lisboa informou esta quinta-feira que a circulação na linha vermelha, no troço entre as estações Aeroporto e Moscavide, vai ser retomada a partir das 06:30 de sexta-feira, com a abertura da exploração do serviço.

“Este encerramento temporário destinou-se a facilitar a remoção e o transporte de entulhos, resultantes dos trabalhos em curso na estação da Encarnação, no âmbito das inspeções técnicas realizadas, para efeitos da receção definitiva da empreitada de construção daquela estação”, refere o Metropolitano de Lisboa em comunicado.

A estação de Metro do Aeroporto encerrou na tarde de terça-feira por causa de trabalhos de manutenção na paragem seguinte, a Encarnação.

Segundo o documento, o Metropolitano de Lisboa vai continuar a monitorizar a evolução dos trabalhos em curso para “completa avaliação das intervenções a realizar”, podendo revelar-se necessários “outros condicionamentos que serão oportunamente comunicados”.

Já a estação da Encarnação, que está fechada desde sábado, vai continuar “temporariamente encerrada”, com a empresa a explicar que a data da abertura será “oportunamente informada”.