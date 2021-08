Metro quadrado das casas ficou seis euros mais caro em julho

© Filipa Bernardo/Global Imagens

O metro quadrado das casas ficou seis euros mais caro no último mês. Em julho, o valor mediano da avaliação bancária subiu para 1221 euros, o que compara com os 1215 euros do mês anterior. Na comparação com o julho de 2020, a subida foi de 96 euros, mais 8,3%, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na comparação com o mês anterior, a região do Algarve registou a maior subida (+2.4%) do preço do metro quadrado (de 1574 para 1607 euros); em sentido inverso, a maior descida (-0,4%) registou na região autónoma da Madeira (de 1210 para 1205 euros).

Face a julho de 2020, a Área Metropolitana de Lisboa registou a maior valorização (+8,1) do metro quadrado, de 1488 para 1608 euros; a menor subida verificou-se no Alentejo (+2,4%), de 829 para 849 euros.

Face ao valor mediano nacional, a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve são as regiões com maior desvio positivo: a avaliação do metro quadrado está 32% acima da média; no Alentejo Litoral, o desvio é de 6%. Pelo contrário, nas regiões do Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes e Alto Alentejo, a avaliação do metro quadrado está 43% abaixo do preço mediano nacional.

O INE revela também que os bancos estão a ser cada vez mais procurados: face a julho de 2020, o número de avaliações subiu 53,6%, para 30 462; na comparação com o mês anterior, o aumento foi de 1,4%.

Nota ainda para o valor mediano da avaliação das apartamentos ter aumentado mais (+9,8%, para 1350 euros por metro quadrado) do que das moradias (+3,5%, para 998 euros por metro quadrado).

(Notícia atualizada pela última vez às 11h18 com mais informação)