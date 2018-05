Metro quadrado ultrapassa os 10 mil euros na Baixa de Lisboa

Os bairros do Chiado, Barata Salgueiro (junto ao Marquês de Pombal e às Amoreiras) e Avenida da República são os mais caros da cidade no que respeita a casas de gama alta. O valor do metro quadrado nestes locais situa-se acima dos 10.000 euros, ultrapassando a média do concelho (8.000 euros por metro quadrado), de acordo com o SIR – Sistema de Informação Residencial da Confidencial Imobiliário.

A Bica e a Sé incluem-se nos bairros mais valorizados para a “habitação premium“, com o valor médio por metro quadrado a ultrapassar os 8.500 euros. Estas casas demoram cerca de seis meses a serem vendidas, revela o SIR.

O facto de estes cinco bairros se localizarem nas zonas mais centrais da cidade, orienta a procura, essencialmente, para o uso turístico e para um público predominantemente internacional, segundo Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.