Mexer já no ISP não é solução, diz Costa: "Para a semana, temos outras ferramentas"

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou esta terça-feira os apelos dos grupos parlamentares da oposição na comissão permanente da Assembleia da República para medidas imediatas e adicionais de alívio fiscal nos combustíveis em sede de imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), adicional do ISP e taxa de carbono.

"A chave da solução está mesmo em mexer na taxa de IVA", disse, e a resposta deverá começar a tomar forma para a semana, já com um parlamento em funções e na expectativa de autorização da Comissão Europeia para que os Estados-membros possam baixar o IVA na energia. "Para a semana, teremos todas outras ferramentas para poder intervir", defendeu.

O primeiro-ministro argumentou junto dos deputados que é o IVA que oscila em função das flutuação de preços, sendo a redução de ISP limitada pelo facto de o imposto ter um valor fixo. "É absolutamente indiferente para a receita de ISP se o preço sobe", lembrou.

As iniciativas de mitigação dos custos da energia e de outros bens que exigem autorização ou acordo europeu para avançarem em cada Estado-membro serão discutidas quinta e sexta-feira em Conselho Europeu. Portugal pretende reduzir a taxa de IVA nos combustíveis para 13%.

O governo pretende também avançar com outros países no sul da Europa numa proposta para conter a subida dos preços da eletricidade, com Costa a afirmar que, ao contrário do que foi noticiado nesta segunda-feira em vários jornais, a Espanha mantém-se alinhada com o acordo. A ideia, disse o primeiro-ministro, é estabelecer tetos máximos como preços de referência para o gás, com o pagamento de um diferencial aos preços de mercado, e assim intervir nos preços da cadeia da produção de eletricidade. O governo de Madrid, entretanto, "não se afastou" desta proposta, onde também surgem alinhados Grécia e Itália, assegurou.

Na reunião de líderes europeus deste final de semana, será também discutida a flexibilização das regras de ajudas de Estado para as indústrias e para a agricultura, de modo a que o governo possam atribuir ajudas diretas aos sectores mais penalizados com os aumentos fatura do gás e da eletricidade. Os Estados-membros vão também debater o estabelecimento de mecanismos de compras conjuntas de gás, fertilizantes e outras matérias.

No parlamento, entretanto, António Costa pôs de parte a reabilitação do mecanismo de lay-off simplificado que serviu os momentos mais agudos da pandemia. "Neste momento, não há um problema de procura. Há um problema de custos da oferta", defendeu, insistindo na ideia de que as empresas devem manter tanto quanto possível a laboração, com o governo a adotar medidas que compensem parcialmente a subida dos custos.