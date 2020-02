Mexia. “É fundamental manter o papel dos Estados Unidos” na EDP

Foi com foco no peso que os Estados Unidos têm no universo EDP que António Mexia reagiu às declarações feitas na semana passada pelo secretário de Estado norte-americano da Energia. Em visita a Portugal, o representante da Casa Branca apontou que o capital chinês da EDP “poderia ser um problema” para os EUA. Mexia desvalorizou a crítica garantindo que “estão criadas todas as condições para que o investimento da EDP nos EUA não seja afetado”.

Na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação dos resultados de 2019 da elétrica nacional, que apresentou lucros de 512 milhões de euros, Mexia salientou que a EDP “é um player importante nos EUA”, e que isso é “reconhecido e apreciado”. O responsável lembrou que a EDP já investiu mais de 10 mil milhões de euros na área das renováveis nos EUA, e que por “é fundamental manter o papel que os EUA” têm na empresa, uma “plataforma prioritária” na qual a EDP conta continuar a crescer.

Na ronda de perguntas e respostas dos jornalistas, Mexia comentou ainda o decorrer do processo da venda das seis barragens do Douro a um consórcio liderado pela Engie, destacando que os “dossiers relevantes” já foram entregues às autoridades regulatórias competentes, e que o processo vai decorrer ao longo de todo o ano 2020. “Nós e os compradores já apresentámos às equipas e aos municípios um projeto industrial claro, ambicioso e de largo prazo”.

Questionado ainda sobre o possível fecho antecipado da central de Sines, o CEO não quis dar pistas sobre datas, afirmando apenas que o complexo industrial “está a operar, operou muito menos horas em 2019 do que em 2018 e é provavel que opere ainda menos este ano”. Sines “vai operar até que as margens o justifiquem e até 2023 temos de garantir que tem margens positivas”, afiançou.

O CEO da EDP comentou também o alargamento da tarifa social de eletricidade, apelando mais uma vez a uma “transição justa” que não seja apenas financiada por duas empresas. “Sempre fomos adeptos da tarifa social. Estamos absolutamente determinados nas questões de pobreza energética. A única coisa que queremos é que as regras do financiamento respeitem as regras europeias e não ponham as empresas portuguesas em desvantagem competitiva. Todos os agentes de mercado deviam estar envolvidos no seu financiamento e a EDP tudo tem feito para que a transição seja justa”.

Sobre a barragem do Fridão, na qual a EDP mantém um diferendo com o Estado na Justiça, Mexia declarou apenas que “está tudo dito” e que está a ser feito “o que está previsto em caso de não acordo”, pelo que se espera um “processo longo”, cujo desfecho não tem fim à vista. “Os diferendos com o Estado não alteram o nosso compromisso com Portugal”, rematou.