México e EUA acordam redução da produção de petróleo

O México chegou a um entendimento com os Estados Unidos da América que lhe permite aceitar o acordo de redução da produção mundial de petróleo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a Rússia e outros países produtores.

O presidente do México, Andrés López Obrador, concordou com a proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, de reduzir a produção de petróleo do seu país em 100.000 barris por dia e, em contrapartida, os EUA adicionam um corte de 250.000 barris ao montante que já tinham aceitado reduzir.

Esta é uma solução para dar resposta ao facto do México se recusar a reduzir 400.000 barris por dia na produção de petróleo. “Aguentamos até ao fim, porque nos custou aumentar a produção de petróleo”, disse López Obrador. Recorde-se que o aumento da produção de petróleo do México permitiu salvar a petrolífera estatal Pemex, que se encontrava fortemente endividada e com a produção a diminuir há anos.

“Argumentamos que era difícil cortar a produção tanto quanto eles pediam”, explicou o Presidente do México, adiantando que o país foi convidado a cortar 400.000 barris por dia e, depois, 350.000.

Antes de chegar a um acordo com os EUA, López Obrador foi confrontado com a lista de todos os países que tinham aceitado reduzir a produção, lida por Donald Trump, observando que apenas o México tinha recusado.

O acordo entre os países produtores de petróleo para reduzir a produção mundial em 10 milhões de barris por dia, cerca de 23% da produção total diária, prevê ainda que de julho a dezembro a redução para oito milhões de barris por dia. Esta pretende ser uma solução para a rápida queda nos preços do petróleo devido ao colapso da procura e à guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia.