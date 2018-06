México escolhe a Europa e abre quota para importar carne suína

O comissário europeu para a Agricultura disse esta sexta-feira, em Santarém, que as medidas protecionistas dos Estados Unidos podem favorecer a Europa, anunciando a abertura pelo México de uma nova quota de 350.000 toneladas de carne de porco.

Phil Hogan participou na conferência internacional “Os Grandes Desafios para a Agricultura no Futuro”, no âmbito do Congresso Mundial do Azeite que domina o programa desta sexta-feira da Feira Nacional da Agricultura, e que contou ainda com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e do comissário europeu para a Ciência, a Investigação e a Inovação, Carlos Moedas.

“Não concordo com o senhor Trump de que há um cenário de ‘ganho-ganho’ também para os agricultores norte-americanos”, disse, sublinhando que as medidas aduaneiras impostas pelos Estados Unidos abrem oportunidades à Europa.

“Se o senhor Trump não quer fazer negócio, a União Europeia está pronta e desejosa em fazer negócio. Estamos prontos a oferecer os nossos produtos alimentares e bebidas de alta qualidade aos países com os quais ele considera ser difícil fazer trocas comerciais”, declarou.

Hogan afirmou ter “o prazer de anunciar” que o México está a abrir uma nova quota de 350.000 toneladas de carne de suíno para a Europa e outros países em outros pontos do mundo. Para o comissário europeu, “este será o princípio de uma melhor relação com outros países para além dos Estados Unidos”.

“O México decidiu depositar a sua confiança na União Europeia em vez dos Estados Unidos no que respeita a produtos de alta qualidade relacionados com o setor da carne de suíno”, declarou. Apesar disso, Hogan afirmou que as políticas protecionistas do presidente norte-americano, Donald Trump, “não são boas para a Europa nem para a América”.