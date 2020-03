Mi Store anuncia encerramento das suas lojas

As lojas Mi Store, da Xiaomi, estão encerradas em Portugal a partir desta segunda-feira. Uma medida temporária, devido ao surto da Covid-19. Não há data de reabertura conhecida.

“Depois da redução do horário laboral e da antecipação do lançamento da loja online, o COVID-19 obrigou ao encerramento temporário de todas as Mi Stores distribuídas pelo país”, destaca a empresa em comunicado.

“Independentemente das orientações recebidas, acreditamos que não se justifica manter uma parte da nossa equipa exposta a este risco da COVID-19”, argumenta a direção das Mi Store Portugal, sublinhando que decretou o “encerramento imediato” de todas as lojas “até que a situação se verifique estabilizada e segura para todos”.

A empresa garante, no entanto, que a expedição de encomendas adquiridas online será “assegurada com normalidade”, prometendo, ainda, “reforçar o número de produtos disponíveis, assim como o lançamento de promoções”.

São quatro as Mi Stores, da Xiaomi, disponíveis em território nacional: além dos espaços nos centros comerciais Braga Parque, MarShopping (Matosinhos) e Oeiras Parques, há ainda a loja de rua, a primeira do grupo em Portugal, na rua Sá da Bandeira, no Porto.