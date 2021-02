Micam. Maior feira de calçado cancelou edição de março

Dinheiro Vivo 03 Fevereiro, 2021 • 16:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização da Micam, a maior feira de calçado do mundo, acaba de anunciar o cancelamento da próxima edição do certame. A feira, que habitualmente decorre em fevereiro e setembro, em Milão, tinha sido adiada para os dias 21 a 23 de março, foi agora cancelada. A Lineapelle, a mostra de componentes para calçado, cujas datas coincidiam, também não se realizará.

"Esta é a primeira vez em 50 anos que somos forçados a cancelar o evento, mas apesar de todo o trabalho árduo, tivemos que tomar esta decisão por respeito às nossas empresas associadas, aos nossos visitantes, compradores, jornalistas e fornecedores", disse, em comunicado, o presidente da Micam.

Siro Badon explica que o atual decreto do primeiro-ministro sobre a pandemia Covid-19 proíbe feiras comerciais físicas até 5 de março e sublinha: "Mesmo que tais eventos sejam permitidos novamente a partir de 6 de março, não acreditamos que seja possível o nível de qualidade e o prestígio que se passou a associar à Micam".

As limitações internacionais às viagens e as restrições de saúde em vigor não permitirão, justifica, que os milhares de visitantes de mais de 100 países que habitualmente visitam a feira pudessem viajar "com segurança para Milão".

Em alternativa, a organização da Micam promete apostar na versão digital do evento, através da plataforma Micam Milano Digital Show, na qual estão já registadas mais de 250 compradores.