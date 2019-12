Micam X. O novo espaço de inovação da maior feira de calçado do mundo

Aos 50 anos, a Micam continua jovem e apostada em não se deixar acomodar. A maior e “mais importante” feira de calçado do mundo quer continuar a ostentar esse título. Criou, por isso, novos produtos e novas áreas de exposição, como a Micam X, o novo innovation lab do certame, onde os temas do futuro da inovação, da sustentabilidade e do futuro do retalho estarão em debate, a par de uma mostra sobre os novos materiais e as tendências de futuro.

“Num momento crucial e simbólico, em que a indústria atravessa uma transformação significa, o Micam X fornecerá o palco para os produtos e as ideias mais inovadoras e de alta tecnologia”, anuncia a organização da feira, a cargo da Assocalzaturifici, que esta segunda-feira esteve em Portugal para reunir com alguns dos principais exportadores nacionais de calçado na sede da associação do sector, a APICCAPS.

Quais são as tendências de mercado? O que impulsiona a escolha do consumidor? Quais são os novos consumidores e como se comportam? Estas são apenas algumas das “incógnitas do futuro” – e daí a escolha da letra X para este novo espaço – que a Micam quer ajudar as empresas a pensar. O Micam X ficará no “coração da feira”, em pleno pavilhão 1 – são sete os pavilhões ocupados pelos mais de 1300 expositores que, duas vezes por ano, mostram em Milão as suas novas coleções -, um espaço para seminários, apresentações, workshops e mostras diversas em torno da temática da inovação nos materiais, na sustentabilidade e no retalho.

“Sempre atenta aos novos desenvolvimentos no mercado de moda e acessórios, a Micam oferece mais uma vez aos que atuam no sector uma oportunidade única de acompanharem as mudanças em curso, ao mesmo tempo em que reafirmam a sua capacidade de se renovarem constantemente”, destaca, ainda, a organização.

A ocupar uma área total de 60 mil metros quadrados, a Micam recebeu, na sua última edição, 1303 expositores, dos quais 45% estrangeiros. Já os visitantes foram 44.076, um número superior aos da feira de fevereiro, mas inferior às das edições de setembro dos dois anos anterior. Em setembro de 2018, a feira contou com 45.424 visitantes e, em setembro de 2017, esse número havia sido de 47.187 pessoas. Aliás, também o número de expositores caiu, já que tinha sido de 1441 empresas há dois anos.

Portugal é, tradicionalmente, a segunda maior delegação estrangeira presente na feira, a seguir aos espanhóis. Paolo Borghini, diretor da Micam, esteve no Porto esta segunda-feira, mas recusou que a apresentação aos empresários das novidades da feira se prendam com a perda de visitantes, que nega, apesar da evidência dos números oficiais. “Somos a mais importante feira de calçado do mundo e queremos mostrar aos mercados internacionais que são muito importantes para nós. Portugal faz-se representar na Micam com mais de 80 expositores e queremos reforçar esta colaboração com a APICCAPS””, defende.

Pelo recinto de feiras de Milão passam “mais de 44 mil compradores que vêm de todo o mundo”, num certame que é “famoso” por ser um “espaço de negócios” e, por isso, “queremos melhorar os nossos serviços”, justifica Paolo Borghini, dando como exemplo o serviço de matchmaking, implementado na edição de setembro, e que visa “otimizar o tempo que o comprador passa na feira”. No momento do registo, os visitantes podem escolher o tipo de produto que procuram e gama de preços e recebem uma lista dos expositores que devem procurar. Um sistema que permitiu a realização de 250 encontros e reuniões nesta primeira edição e no qual a feira promete continuar a investir.

A próxima edição da Micam está agendada para os dias 16 a 19 de fevereiro do próximo ano, onde serão dadas a conhecer as propostas de outono/inverno.