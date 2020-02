Miguel Albuquerque garante que Rio “pode contar com o PSD/Madeira”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou este sábado que “a unidade do partido é essencial” para o “combate árduo” que tem pela frente, garantindo a Rui Rio que pode contar com o PSD/Madeira.

Miguel Albuquerque subiu hoje ao púlpito do 38.º Congresso do PSD para abordar aquela que foi a fórmula do sucesso para os resultados eleitorais do partido naquela região autónoma, onde “a esquerda foi derrotada e António Costa perdeu” porque o partido nunca pôs em causa a sua identidade.

“O combate que temos pela frente é um combate árduo, difícil, exigente. Qual é o primeiro passo que temos que dar para vencermos? É a unidade do partido, a unidade é essencial”, defendeu.

O líder do PSD/Madeira deixou claro ao presidente reeleito, Rui Rio, que “pode contar com o PSD/Madeira” porque “é um imperativo o partido estar unido”.

“Pode contar connosco porque um partido que não transmite para a opinião pública um sentimento de unidade está a transmitir um sintoma de fraqueza e desgaste”, sublinhou.

O ex-ministro da Agricultura Arlindo Cunha, apoiante de Rui Rio e que deverá ser o segundo nome da sua lista ao Conselho Nacional, defendeu que é tempo de acabar com as querelas internas.

“Temos todos de ajudar e não vir para este Congresso fazer discursos que eram próprios da campanha eleitoral, mas não agora, porque essas eleições já passaram, temos todos responsavelmente de ajudar quem ganhou as eleições”, apelou.