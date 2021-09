Miguel Athayde Marques apoia candidatura de Pedro Reis à Ordem dos Economistas

Miguel Athayde Marques © Global Imagens

O vice-reitor e professor da Universidade Católica Miguel Athayde Marques vai apoiar a candidatura de Pedro Reis à Ordem dos Economistas. O professor é mesmo o primeiro subscritor da candidatura a bastonário e aceitou ainda o cargo de mandatário nacional da candidatura.

Miguel Athayde Marques já foi presidente da Euronext e presidente do então ICEP, além de outros cargos de destaque na banca e em empresas. Atualmente é ainda vice-presidente do Conselho de Administração da Galp Energia, membro não executivo do Conselho de Administração da Brisa CR, SA e presidente da direção da Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado.

O agora mandatário diz que considera "que o Pedro Reis é o candidato ideal ao desenvolvimento da Ordem e à continuidade do excelente trabalho que foi desenvolvido nos últimos mandatos. Um economista sagaz e bem preparado, com um currículo profissional notável e uma vontade enorme de servir a sociedade portuguesa e o País, que tanto ama. Estou certo de que o Pedro Reis, como Bastonário, colocará a Ordem no centro do debate sobre as opções fundamentais de desenvolvimento da economia portuguesa e da sociedade, sempre com espírito crítico, elevação, rigor e acima de tudo com independência."

Pedro Reis, conta já com o apoio de nomes como Alberto Castro, Alexandre Matos, Ana Lehman, António Gomes Mota, Daniel Bessa, Elisabete Sequeira, Eugénia Mata, Fernando Ribeiro Mendes, Flávio Tiago, Gilberto Jordan, Isabel Leal Faria, José H. Roquette, Luis Sítima, Mariana Abrantes de Sousa, Mário Brandão, Miguel Cadilhe, Miguel Frasquilho, Miguel Roballo, Miguel Varela, Paulo Pereira, Rui Carp e Sofia Santos. Conta ainda com o apoio do atual bastonário, Rui Leão Martinho, que decidiu não se recandidatar.

Pedro Reis já foi presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e está atualmente nos quadros do BCP. Com 53 anos, licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e com formações na Harvard Business School (EUA) em Strategic Finance (2005), no Insead (França), no AMP -Advanced Management Program (1995) e na Universidade Católica, no PAGE - Programa Avançado de Gestão para Executivos (1994-95), Pedro Reis foi gestor e consultor de empresas durante mais de 20 anos. Condecorado com a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelos serviços prestados ao país na internacionalização da sua economia, está no BCP desde 2015, atualmente a liderar a Banca Institucional.