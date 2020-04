Miguel Cadilhe: Estado sem “meios próprios” que cheguem para relançar economia

O economista Miguel Cadilhe diz que Portugal não atacou os problemas estruturais da economia e, agora, com uma dívida pública elevada, terá mais dificuldades para relançar a economia após a crise provocada pela covid-19.

“Portugal sozinho está em maus lençóis para relançar a economia, na escala que se impõe”, lamenta Miguel Cadilhe, em entrevista por escrito à agência Lusa, lembrando que “o Estado não tem meios próprios que cheguem” e que a carga fiscal já “é pesada”.

Ou seja, prossegue o economista, sobram os “meios alheios”, por via da dívida pública, a que o Estado poderia recorrer, mas esses “seriam muito caros” ou “estariam pura e simplesmente vedados pela degradação do risco da República”. Isto apesar de, pertencer a uma união monetária, onde o risco é agrupado e, como tal, “muito menor”.

O primeiro ministro das Finanças dos governos de Cavaco Silva lamenta que o país se tenha iludido e não tenha sabido tirar partido da política do Banco Central Europeu (BCE) que permitiu ter juros baixos.

Os últimos números conhecidos para Portugal mostram que o país terminou 2019 com um excedente orçamental de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o primeiro saldo orçamental positivo da democracia, mas registava uma dívida pública equivalente a 117,7% do PIB. A média da zona euro, com dados de 2018, apresentava um défice orçamental de 0,5% do PIB e uma dívida pública de 85,9% do produto.

“Deveríamos ter ido às razões de fundo da dívida pública e não fomos, iludimo-nos, beneficiámos da política geral do BCE e tivemos juros extremamente baixos”, explica o economista.

Miguel Cadilhe diz mesmo que “Portugal não mexeu, a fundo, nos problemas estruturais do Estado-administração, que o mesmo é dizer do Estado-despesa e do Estado-dívida”, e lembra, citando de memória, que o primeiro-ministro, António Costa, chegou a dizer que não sabia o que era ou para que servia uma reforma estrutural.

“Agora Portugal vai em contramão numa curva fechada”, diz Miguel Cadilhe para ilustrar a situação do país.

“Defendo há anos mudanças nas funções e nos regimes do Estado, porque o Estado sobrepesa na economia e a dimensão é insustentável, sobretudo em anos maus, e este é um ano péssimo”, lamenta, recordando que escreveu sobre a necessidade desta mudança num livro publicado em 2005, e de novo em 2013.

“Agora, em 2020, poderia reeditar o livro com praticamente as mesmas recomendações dirigidas a um ‘grande reformador’ imaginário, porque, entretanto, infelizmente, a despesa pública e a carga fiscal aumentaram. O dito ‘grande reformador’ não apareceu e não é plausível que apareça em governos de pendor conjuntural”, conclui Miguel Cadilhe.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia mundial tenha uma recessão de 3% em 2020, fruto do apelidado “Grande Confinamento” devido à pandemia de covid-19, de acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais divulgadas na terça-feira.

Para Portugal, o Fundo prevê uma contração da economia de 8% em 2020 e que o desemprego atinja os 13,9%.

Estado a pagar empresas

Na mesma entrevista, o economista defende que há empresas que necessitam que o Estado lhes suporte grande parte dos custos, e não de empréstimos que apenas as vão tornar mais endividadas.

“Muitas empresas precisam que o Estado lhes pague grande parte dos custos correntes permanentes (laborais e alguns fornecimentos e serviços externos) pelos meses de paragem forçada. Não que lhes aumentem o endividamento”, defende o ministro das Finanças dos dois primeiros governos liderados por Cavaco Silva.

Para o economista, as medidas adotadas pelo Estado “deviam ir rapidamente aos prejuízos” causados “pela ‘paragem’ das empresas” e “não apenas à tesouraria”, e esse apoio tem de ser feito “sem burocracias.”

Admitindo que, “apesar de um pouco atrasado”, o Governo “começou a ter medidas económicas à altura”, o economista lembra que estes são tempos excecionais, em que “as empresas estão paradas e a causa da paragem não é delas”.

Por isso, Miguel Cadilhe, defende que “o grande, raro, responsável e histórico ‘intervencionismo’ do Estado” deve servir “para estas ocasiões.”

E, como tal, considera, não apenas justo, “como necessário e possível”, que se adote “uma “política orçamental extraordinária, que tem de ser acomodável num especial quadro supra-anual longo”, até porque, “a alternativa seria ver o vírus destruir, ainda mais, a capacidade produtiva”.

“Como financiar esse intervencionismo do Estado, que é membro da zona euro”, seria “outra face da questão”, sublinha.

Nas respostas encontradas pelo Estado, o economista destaca o ‘lay-off’, “finalmente ultra simplificado”, como a medida mais importante.

“É uma resposta parcial. O Estado substitui a empresa no pagamento de uma parte dos custos do trabalho parado; os trabalhadores perdem parte do salário; a empresa suporta o restante do salário e suporta todos os outros custos da paragem”, explica o economista.

Miguel Cadilhe interroga-se ainda pelo facto de o ‘lay-off’ não estar a ser aplicado no Estado. “Por que razão os trabalhadores do Estado estão a ser mais bem tratados do que os trabalhadores privados?”, pergunta o economista, lembrando que os funcionários do setor privado estão a perder parte do salário em ‘lay-off’ para manter os empregos e no Estado também há milhares de funcionários parados, mas sem a respetiva perda de salário.

Em termos macroeconómicos, Miguel Cadilhe diz não haver dúvidas de que haverá “uma recessão grave” a nível mundial, que a crise será “desigualmente distribuída pelos países” e que irá provocar, não só quebra do produto, mas também “no emprego” e “desequilíbrios das empresas e das finanças públicas”.

Ainda assim, o economista diz que será uma crise diferente da “chamada Grande Depressão, que a História registou em 1929 e anos seguintes.”

Hoje “dispomos de outra experiência e de outro saber da política económica” e, como tal, o economista diz acreditar que “há ou haverá uma boa conjugação das políticas monetárias orçamentais”.

Por outro lado, “as causas da crise são de natureza diferente” e, como tal, Miguel Cadilhe acredita que “a duração da crise hoje será menor”.