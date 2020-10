Miguel Maya afasta interesse do BCP no Montepio

O presidente-executivo do Millennium bcp. Miguel Maya, garantiu esta quinta-feira que o banco não tem interesse em comprar o Banco Montepio, mas se surgir alguma oportunidade, o BCP vai analisar.

"Não fomos falar com os acionistas do Montepio para preconizar seja o que for", disse o banqueiro na conferência sobre os resultados do banco nos nove meses, que foi também transmitida online.

"Também é nossa obrigação (...) se surgir uma oportunidade no mercado, olhar para ela", adiantou.

Mas frisou que não é esse "o eixo principal" e que a aposta do banco é no crescimento orgânico.

Em atualização