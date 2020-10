Miguel Maya: "O BCP tem intenção de participar" no empréstimo para o Novo Banco

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

O presidente-executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, disse esta quinta-feira que o banco vai participar num empréstimo bancário ao Fundo de Resolução para ser injetado capital no Novo Banco, em substituição do Estado.

"Está a ser analisado um empréstimo dos bancos. (...) O BCP tem intenção de participar nesse empréstimo", afirmou o banqueiro na conferência sobre os resultados do banco nos nove meses, também transmitida online.

"Não sei se vamos ter mais empréstimos (ao Fundo de Resolução) ou não", salientou.

Para o banqueiro, trata-se de uma questão de "uma análise de risco do crédito". "Não estamos a fazer favores a ninguém", apontou, lembrando que o Fundo de Resolução "é uma entidade do perímetro do Estado".

