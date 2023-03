Miguel Maya: "Tecido económico pode contar com um sistema financeiro robusto"

CEO do Millennium BCP, Miguel Maya. © LUSA

Uma pandemia, uma guerra e uma crise inflacionária. Os últimos três anos ficaram marcados por desafios permanentes à resiliência das economias, das empresas e das populações, e obrigam a um constante ajustamento das estratégias. Apesar dos alarmes que soaram, nas últimas semanas, com a queda de dois bancos norte-americanos e o resgate do Credit Suisse, Miguel Maya acredita que as instituições financeiras nacionais estão sólidas. "O tecido económico empresarial português pode contar com um sistema financeiro robusto e capaz de contribuir para atenuar o impacto dos choques económicos que estamos a viver", assegurou o presidente da comissão executiva do Millennium BCP durante um evento organizado esta sexta-feira na Batalha, em Leiria.

A iniciativa Millennium Talks, que contou com a TSF e o Dinheiro Vivo como media partners, juntou cerca de mil empresários para uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades do investimento no país. Para Miguel Maya, não só a banca saiu reforçada da crise financeira anterior com o "forte robustecimento" da regulação, como tem mostrado capacidade de apoiar a economia em períodos desafiantes. "O banco não vacilou no apoio célere às empresas nos períodos mais críticos. O Millennium BCP liderou e providenciou quase 40% da liquidez disponível ao abrigo da primeira vaga das linhas covid", sublinhou.

Apesar do contexto "complexo" da economia global, o objetivo da instituição é reforçar a sua presença no crédito às organizações que procurem acesso aos fundos europeus. Gonçalo Regalado, diretor de marketing de empresas e negócios do BCP, olha para a conjugação dos três programas comunitários - Portugal 2020, Portugal 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - como uma oportunidade única para o desenvolvimento da economia do país. "Colocámos nos objetivos de todas as equipas do Millennium mais de 900 milhões de euros de financiamento", apontou, referindo-se a 120 milhões no âmbito do Portugal 2020, 400 milhões no Portugal 2030 e 400 milhões no PRR.

Acelerar os tempos de resposta aos pedidos das empresas é, por isso, um dos principais compromissos do banco. Regalado garante que a instituição responderá "em dez dias" e que disponibilizará o financiamento em 30 dias. "Sabemos que é a liquidez que faz avançar a confiança das empresas", afirmou. A gestão dos processos relacionados com os projetos a fundos comunitários deverá ficar mais simples para os clientes do BCP, que passam a ter a plataforma Millennium 2030. É, aponta o responsável, "um cockpit" das empresas que facilita a interação entre clientes e consultores.

Fundos devem potenciar a inovação

Ana Abrunhosa marcou presença no evento, num regresso à região que bem conhece enquanto ex-presidente da CCDR-Centro, para apelar a que os empresários apostem na capitalização dos seus negócios. "É muito importante que façam estes investimentos apoiados por fundos europeus com capitais próprios", disse a ministra da Coesão Territorial, que não quer ver as organizações "totalmente dependentes" do dinheiro comunitário. Durante a intervenção, destacou o sucesso da região na captação de 850 milhões de euros através de 2700 projetos inseridos no Portugal 2020 e assinalou a importância de investir na inovação por via da cooperação.

"As parcerias com outras empresas são importantes. É absolutamente essencial num tecido marcado por pequenas e médias empresas que saibamos cooperar", reforçou. Os riscos e os investimentos avultados inerentes à investigação e desenvolvimento tornam as parcerias "fundamentais" para o sucesso. "É importante que os empresários se associem nestes projetos de inovação. Esta é a forma que as empresas têm de ganhar dimensão", acredita.

O desafio da cooperação

Num debate moderado pela diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim, as oportunidades trazidas pela bazuca europeia e pelas mais de cinco dezenas de agendas mobilizadoras foi um tema central. O presidente da associação empresarial de Leiria NERLEI, António Poças, acredita que a região continuará a apostar no desenvolvimento da indústria e defende que a ligação próxima com o Instituto Politécnico de Leiria é essencial neste processo. "Tem sido um grande apoio nos processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos", aponta. Identifica, porém, dois desafios: a dimensão dos consórcios em torno das agendas mobilizadoras e a rapidez da disponibilização dos fundos europeus.

Luís Febra, CEO do grupo SOCEM, concorda que a capitalização das empresas é um fator-chave para o sucesso. Será mais fácil, diz, se "o governo fizer o seu trabalho de aumentar os recursos das suas instituições e fechar todos os projetos dos fundos", nomeadamente alguns que aguardam conclusão há vários anos. Por outro lado, no que respeita à cooperação entre organizações, o gestor reconhece que "é mais difícil" promover projetos com vários intervenientes e pede "visão de longo prazo" e capacidade de cedência para levar o trabalho a bom porto.

As crescentes obrigações ao nível das exigências ESG - Ambiente, Social e Governança são um desafio, mas também uma oportunidade para as empresas. "Temos de ter sempre presentes esses objetivos da sustentabilidade na nossa estratégia", refere Nélia Saraiva. A administradora da VigoBloco sublinha que é preciso, no setor da construção e não só, apostar em "transformar o lixo em recursos" e não tem dúvidas de que a proteção ambiental é o único caminho possível. "A pegada ecológica vai custar muito dinheiro a todos nós", assinala ainda Paulo Fernandes, administrador do grupo Novagente.

Na perspetiva do mercado segurador, representado neste debate por Nelson Machado, administrador da AGEAS Portugal, é necessário incutir uma consciência de mitigação de riscos no país. "Falta-nos cultura de proteção. Pagar o seguro é caro, mas é muito mais caro não o ter", afirma. É por isso que a empresa se assume como parceira das empresas nacionais e estabelece o compromisso de oferecer "soluções integradas, simples e que descompliquem" a atividade principal dos gestores: gerar riqueza para a economia.

Sinais de esperança

No dia em que foi anunciado o segundo défice mais baixo de sempre em Portugal, fixado em 0,4% para 2022, o secretário de Estado da Economia esteve na conferência para dar esperança às empresas. "Os indicadores do Instituto Nacional de Estatística continuam a mostrar alguns sinais de melhoria", apontou Pedro Cilínio, que recordou ainda os resultados alcançados pelo país no último ano. A antecipação do objetivo de atingir um peso de 50% no PIB das exportações, previsto para 2025 e conquistado em 2022, ou o recorde de investimento estrangeiro foram números destacados pelo responsável.

Pedro Cilínio lembrou que a execução dos fundos comunitários "não é um sprint para consumir o dinheiro a qualquer custo" e garantiu que "os apoios serão exigentes e seletivos". Após a aprovação do regulamento geral do Portugal 2030, já esta semana, o secretário de Estado assegura que o Governo está a "mobilizar um planeamento inteligente de recursos" para dar "resposta em tempo" às empresas.