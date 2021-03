Miguel Stilwell: "Nós [na EDP] não fazemos planeamento fiscal"

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP

A operação de venda da concessão das seis barragens na bacia hidrográfica do Douro ao consórcio liderado pela Engie "não foi montada com qualquer tipo de intenção de planeamento fiscal", garantiu o presidente executivo da EDP perante os deputados da comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, sublinhando que "o único objetivo por detrás deste negócio foi entregar uma empresa funcional e autónoma".

Miguel Stilwell d'Andrade esteve esta tarde a ser ouvido a propósito da venda das barragens de Feiticeiro, Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e Foz-Tua, ao consórcio liderado pela Engie, por 2,2 mil milhões de euros, frisando que o racional económico da operação, que passou pela cisão dos ativos e contratos associados para uma nova entidade, essa sim alvo de venda, foi o de assegurar uma empresa "autónoma, operativa e funcional".

"O comprador queria uma empresa que funcionasse. Não iria comprar barragens sem todo o ecossistema que permite operá-las e esta estrutura é a única que permite assegurar toda esta continuidade contratual", explicou este responsável, sublinhando que, em causa, estão mais de mil contratos com colaboradores, municípios, fornecedores, parceiros locais, prestadores de serviços e outras entidades associadas. "É a estrutura que é mais apropriada para este tipo de negócio", frisou.

Uma das razões para a opção pelo modelo de cisão e posterior venda foi precisamente para passar para o comprador "todos os compromissos associados" às regiões durienses onde se situam as barragens. "A derrama municipal é paga aos municípios das barragens e a transação não muda isso. Como eu referi, todos os impostos das barragens, o IRC, o IVA, a derrama, a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, o claw-back - mecanismo que pretende impedir os produtores portugueses de eletricidade de se apropriarem de ganhos excessivos resultantes das diferentes condições regulatórias e fiscais aplicadas aos produtores espanhóis - tudo isso é e há-de continuar a ser pago pelas barragens. Não há qualquer alteração, todos esses compromissos fiscais estão assegurados", salientou.

A venda das barragens vai permitir a "realocação do capital" da área das hídricas, reinvestindo noutras áreas de negócio, nomeadamente em Portugal onde a empresa tem o compromisso de investir seis milhões de euros nos próximos cinco anos. "Vamos investir cerca de três vezes o encaixe da operação em Portugal", sustenta o CEO da EDP.

Questionada pelos deputados se havia contactado previamente a Autoridade Tributária sobre a operação, Stilwell insiste que a EDP cumpriu as suas obrigações fiscais. "Informar previamente a Autoridade Tributária não é uma delas. Seja nesta operação ou noutras. A Autoridade Tributária tem toda a independência e toda a capacidade de escrutinar este negócio como escrutina outros e todas as obrigações fiscais da EDP como de todas as empresas", sustentou, acrescentando: "Não havia uma obrigação prévia de informar a Autoridade Tributária, mas, obviamente, que estamos totalmente disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários". "Não temos nada a esconder", sublinhou.

Especificamente sobre o imposto do selo, que o Bloco de Esquerda defende estar em dívida, o CEO da EDP tem um entendimento diferente. "Nos termos da lei portuguesa esta transação não tem imposto do selo. Isto resulta, também, de uma diretiva europeia e também tem sido essa a orientação da Autoridade Tributária", disse, frisando: "Este tipo de operações não tem imposto do selo, nós cingimo-nos a cumprir com aquilo que estava previsto na lei".