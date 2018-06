Miguel Vieira volta a representar Portugal na Semana da Moda de Milão

O estilista português Miguel Vieira, que celebra este ano 30 anos de carreira, regressa no sábado, dia 16, à Semana da Moda Masculina de Milão, em Itália, com um desfile marcado pelo movimento Pop Art e por ilustrações vintage.

A coleção para o verão de 2019 de Miguel Vieira vai ter como ponto de partida a “cor, o movimento Pop Art e ilustrações ‘vintage'”, revelou esta sexta-feira à Lusa fonte do Portugal Fashion, um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que apoia a moda portuguesa.

Com grande foco nas cores primárias e nos estampados, combinam-se grafismos pós-modernos e gravuras em peças clássicas com pormenores desportivos.

O resultado é um conceito de ‘streetwear couture’, que se deve ao destaque dado à alfaiataria e também a uma estética urbana muito forte, que transmite uma certa rebeldia.

O ‘red caviar’, azul marinho e o riviera, mas também o vermelho aurora e o amarelo açafrão vão marcar a nova coleção do verão de 2019, na qual Miguel Vieira aposta em materiais como algodão do Egito, lã fria, sedas e pêlos falsos.

Novas técnicas de estamparia, como a ‘termocolagem’ e o corte a laser, são outras apostas do estilista português, cuja coleção é apresentada este sábado pelas 19:30 (18:30 hora de Lisboa), no espaço Area 56, na Via Savona, em Milão.

No desfile de Miguel Vieira não vão faltar os acessórios que o autor privilegia, como por exemplo, chinelos de piscina, sapatilhas de meia, sandálias com estampados, mochilas, sacos de ginásio e pastas com estampados, ou lenços XL e lenços de pescoço.

Depois do Portugal Fashion fazer a paragem na Semana da Moda Masculina, viaja se seguida para Paris, com o designer Hugo Costa, num desfile integrado no calendário oficial da Semana da Moda de Paris masculina.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização — Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.