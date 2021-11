Milhares de pessoas em manifestação da CGTP em defesa de melhores salários

A CGTP, de Isabel Camarinha, fica fora do Acordo de Formação Profissional e Qualificações que é hoje assinado © OSE SENA GOULÃO/LUSA

Milhares de manifestantes de todo o país estão neste sábado a encher a praça Marquês de Pombal, em Lisboa, na ação nacional convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) para exigir melhores condições laborais.

De máscara colocada e empunhando cartazes, os manifestantes iniciaram marcha pelas 15h em direção à praça dos Restauradores, sob o lema "Avançar é Preciso! Aumento geral dos salários - 35 horas para todos - erradicar a precariedade - Defender a contratação coletiva.

A organização estima que estejam a participar nesta ação cerca de 20 mil pessoas vindas de todo o país, em mais de 50 autocarros e em dois comboios, provenientes do Porto, a par dos que se deslocaram a Lisboa de transportes públicos ou em transporte próprio.

A CGTP marcou este protesto por considerar "urgente dar resposta às reivindicações dos trabalhadores, do setor público e do privado, resolvendo os problemas estruturais do mundo do trabalho - há muito identificados -, e cuja resolução se tem arrastado ao longo dos anos - baixos salários, precariedade, desregulação dos horários, normas gravosas da legislação laboral, entre outros".

Segundo a central sindical, a situação atual "exige a adoção de uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, nomeadamente com o aumento geral dos salários e das pensões, a valorização das carreiras e profissões, a erradicação da precariedade, as 35 horas para todos sem redução de salário e o combate à desregulação dos horários, a revogação das normas gravosas da legislação laboral".

A CGTP reivindica um aumento de 90 euros para todos os trabalhadores e a fixação de 850 euros para o salário mínimo nacional a curto prazo como forma de fomentar o crescimento económico.

A manifestação nacional da CGTP termina com uma intervenção político-sindical da secretária-geral, Isabel Camarinha.