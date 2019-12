Millennials receiam tornar-se “conselheiros tech” da família este Natal

Os millennials já pensam duas vezes antes oferecer presentes tecnológicos a familiares mais velhos com medo de se tornarem “consultores de tecnologia” a tempo inteiro. A conclusão é do último relatório da Kaspersky.

No relatório “The Rise of Can Uou Just…”, a consultora revela que 27% dos millennials que utilizam tecnologia admitiram que evitam comprar estes presentes porque se sentem sobrecarregados com os pedidos de ajuda.

Cerca de metade dos pais entrevistados (49%), com filhos com mais de 16 anos, classificaram-se como iniciantes em tecnologia, enquanto 41% admitiu ter dificuldades em lidar com as mudanças tecnológicas sem o apoio dos filhos.

“A abundância de produtos tecnológicos no mercado converte-os no presente ideal para oferecer a quem mais gostamos”, refere Alfonso Ramirez, Diretor Geral da Kaspersky Ibéria. “No entanto, o nosso estudo revela que, apesar da evolução tecnológica ajudar os jovens a desabrocharem, estes não querem perder tempo a configurar os dispositivos de outras pessoas. Desta forma, evitam oferecer tecnologia como presente e, em contrapartida, os mais velhos acabam por perder os seus benefícios”.

“Esta mudança não é tão assustadora como parece. As pessoas mais velhas – que talvez não estejam tão habituadas a usar tecnologia como os membros mais jovens da família – podem tornar-se mais autónomas se receberem desde início os conselhos e as recomendações certas”.

A pensar especialmente nestas pessoas, a Kaspersky lançou um conjunto de guias – combater vírus, detetar spam, reiniciar o router da internet, criar uma palavra-passe segura, fazer compras online seguras, utilizar um proteção de segurança – que podem ser oferecidos juntamente com os presentes tecnológicos.