Minaport quer explorar ouro no Alto Douro Vinhateiro

A Minaport, empresa portuguesa que explora uma mina de ouro em Freixo do Numão, no Douro, desde 2016, com uma licença de exploração experimental, quer agora obter um contrato de concessão para a exploração definitiva por mais 10 anos.

A notícia é avançada, nesta sexta-feira, pelo jornal Público, que dá conta que a empresa já entregou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que está em consulta pública até 15 de abril.

A empresa, fundada em 2010 e que deu continuidade ao ‘projeto mineiro do Numão’ da Mineralia – que tinha direito de prospeção e pesquisa numa área de 5.840 hectares nos concelhos de São João da Pesqueira e de Vila Nova de Foz Côa, pretende, agora, autorização para desenvolver as instalações com vista a extrair e tratar 180 mil toneladas de minério por ano, para produzir e vender concentrado de ouro.

O projeto, em galeria subterrânea, fica numa zona sensível, a 500 metros da área classificada como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro, na sua zona especial de proteção.