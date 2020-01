Ministério corrige “lapso” no processo de recrutamento de técnicos superiores

O erro detetado no concurso para o recrutamento de técnicos do Estado já foi “resolvido” durante o fim de semana. A garantia é dada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, numa nota enviada esta segunda-feira.

Segundo a edição de hoje do jornal Correio da Manhã, alguns candidatos receberam convocatórias para prestar provas no mesmo dia, à mesma hora e em locais diferentes. O “lapso” foi reconhecido pelo ministério liderado por Alexandra Leitão, que afirma já o ter, entretanto, corrigido.

“Os candidatos foram convocados por e-mail na passada sexta-feira (dia 10) e, tendo-se detetado que algumas convocatórias continham lapsos nas datas indicadas, a retificação das mesmas já seguiu durante a noite e madrugada de domingo para segunda-feira”, lê-se na nota do Governo.

No mesmo comunicado, o Ministério sublinha que o erro “não tem qualquer impacto no desenvolvimento do procedimento de recrutamento centralizado e no calendário previamente definido”.

O Executivo justifica o engano com o facto de esta ser a primeira vez que o Estado “realiza um processo de recrutamento centralizado desta dimensão, pelo número de pessoas envolvidas, de diferentes perfis, o que implica uma operação de grande complexidade, com várias provas que se irão realizar simultaneamente em Lisboa, Porto e Évora”.

Os 16 mil candidatos ao emprego público vão realizar as provas nos próximos dias 18 e 20 de janeiro. O concurso que prevê a contratação de mil técnicos superiores para a Função Pública foi aberto em julho do ano passado. Inscreveram-se 18 mil pessoas, mas só 16 mil vão prestar provas de conhecimentos, gerais e específicas.

Passam à fase seguinte três mil candidatos, que farão uma prova de aptidão psicológica. No final serão escolhidas mil pessoas, que passarão a fazer parte de uma reserva de recrutamento do Estado, e que serão colocados nos serviços “onde sejam identificadas necessidades de técnicos superiores”.