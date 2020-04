Ministério das Infraestruturas nega cancelamento do aeroporto do Montijo

Alguns órgãos de comunicação social em Portugal estão a avançar que o governo cancelou a transformação da base militar do Montijo em aeroporto civil. Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial do ministério das Infraestruturas desmente o cancelamento da obra e diz tratar-se de um “comunicado falso”.

Entretanto, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos enviou um comunicado oficial (enviado pela sua equipa de assessores), em que que indica que: “circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logótipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título ‘Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela’. Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira”.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, a ANA-Aeroportos de Portugal, gestora aeroportuária, também desmente o cancelamento da obra.

No Orçamento do Estado para este ano, o governo antecipava que o início das obras na base deveria arrancar este ano. Na semana passada, o Jornal de Negócios escrevia que, para dar continuidade ao projeto do aeroporto complementar do Montijo é necessário que a ANA entregue ao regulador da aviação civil um pedido de apreciação prévia de viabilidade e ainda que os autarcas das zonas afetadas pelo aeroporto façam uma reunião técnica com o Governo.

Contudo, e de acordo com o que escrevia o jornal, devido à pandemia nenhuma destas fases tem uma tem data marcada. Ao jornal, fonte oficial do regulador da aviação civil refere que “até ao momento não deu entrada na ANAC qualquer pedido de apreciação prévia de viabilidade para a referida infraestrutura pelo requerente ANA – Aeroportos de Portugal”. Com o país em Estado de Emergência, também a reunião técnica entre os autarcas e António Costa ficou sem data para realização.

(Notícia atualizada pela última vez às 12:36)