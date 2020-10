Ministério do Ambiente reforça investimento nos transportes e tem mais 602 milhões para 2021

Metro de Lisboa © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática vai ter mais 601,7 milhões de euros para o seu orçamento de 2021, muito devido ao investimento previsto para o setor dos transportes, segundo dados a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O Programa de Apoio à Redução Tarifária, o PART, vai ter um orçamento de 198,6 milhões, mais 60 milhões que se destinam a compensar operadores de transportes públicos pela quebra de procura. O governo admite reforçar a verba para o PART em mais 30 milhões "caso se verifique um cenário mais adverso no sistema de mobilidade, por causa dos efeitos da covid-19".

Para os transportes fora das áreas metropolitanas, o programa que financia o aumento da oferta, o PROTransP, será dotado de 15 milhões de euros. Tanto o PART como o PROTransP serão financiados pelo Fundo Ambiental.

Para o Metropolitano de Lisboa, para o Metro do Porto, Transtejo e Soflusa há investimentos previstos para a expansão, modernização e aquisição de material circulante. A Transtejo e Soflusa terão também renovação da frota. Para estes investimentos está prevista uma verba de 838,5 milhões de euros

Governo vai criar Provedor do Animal

O orçamento deste ministério confirma ainda a transferência de 5,15 milhões de euros para a administração local para investimento em centros de recolha oficial e apoio para melhoria das instalações de associações zoófilas.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vai ter mais meios humanos afectos a esta área e, como já tinha sido adiantado, vai criar o Provedor do Animal.

Fundos para o ambiente vão ser unidos; dotação será de 600 milhões

Para 2021, o governo vai avançar com uma integração de vários fundos, caso do Fundo Florestal Permanente, do Fundo de Apoio à Inovação, do Fundo de Eficiência Energética e do Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético no Fundo Ambiental.

O objectivo passa por tornar o novo instrumento financeiro mais ágil e com uma poupança nos custos de gestão. O novo fundo ambiental vai ter uma dotação de 600 milhões, um crescimento de 30%.

Este novo fundo prevê um apoio de até 2 milhões de euros para aplicar a Estratégia de Bioresíduos, que visa desviar este tipo de resíduos de aterros e da incineração, com recurso a soluções de separação e reciclagem na origem e de uma rede de recolha seletiva, permitibndo também a sua utilização na produção de energia.

Já o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vê o seu papel reforçado na execução dos programas de Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis e na prevenção estrutural aos fogos florestais. O ICNF terá um orçamento de 80 milhões de euros para 2021.

Para as florestas, o governo quer que a Florestgal, S.A., a empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal, seja responsável pela organização da política de transformação da paisagem. Esta empresa pública vê reforçado o seu papel na "gestão de florestas e imóveis rústicos e mistos que se revistam de particular relevância para a prevenção de fogos florestais".

Fim de isenções fiscais para produtos petrolíferos

O Ambiente vai continuar a eliminar as isenções fiscais para produtos petrolíferos e energéticos (ISP) que são utilizados na produção de eletricidade, política que será agora alrgada aos Açores e Madeira. A medida será alargada ainda a indústria e serviços com a "eliminação de isenções à taxa de carbono dos combustíveis mais poluentes (carvão, fuel e coque de petróleo)". Com esta medida, o governo prevê mais 17 milhões em receitas fiscais.