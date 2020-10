Ministério do Trabalho volta a adiar entrega de Relatório Único

trabalho call center

O prazo para entrega do Relatório único por parte das empresas voltou a ser adiado, agora devido a razões técnicas, e não há ainda um calendário definido para o cumprimento da obrigação junto do Ministério do Trabalho.

Uma nota publicada nesta segunda-feira pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho indica que "por razões de ordem técnica a plataforma de resposta ao Relatório Único não está operacional" e que "o prazo limite para entrega do Relatório Único será prorrogado para data a comunicar em breve".

O gabinete do Ministério do Trabalho, responsável pela publicação de estatística regular sobre o mercado de trabalho - em grande parte produzida a partir da informação constantes nos relatórios anuais - indica estar a "efetuar todas as diligências" para que a plataforma "fique disponível o mais brevemente possível, estando tal previsto para os próximos dias".

Devido aos efeitos da pandemia nas empresas tem havido alterações no calendário das obrigações contabilísticas, fiscais e informativas das empresas. A entrega do relatório único tinha sido adiada já para 31 de outubro, o que levou também ao adiamento da publicação de nova informação relativa à igualdade salarial nas empresas. Também a data limite de entrega de Planos de Igualdade pelas cotadas nacionais foi adiada para 25 de novembro.