Ministério Público abre inquérito ao caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito para verificar a legalidade da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, uma empresa detida a 100% pelo Estado, à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis para sair da companhia aérea, avançou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Expresso.

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial da PGR confirmou a informação. "Confirma-se apenas a instauração de inquérito. O mesmo encontra-se sujeito a segredo de justiça", revelou ao DV o gabinete de comunicação da PGR.

O caso levou a várias demissões no governo. Primeiro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, pediu a exoneração de Alexandra Reis do cargo de secretária de Estado do Tesouro, quando soube do valor da compensação que recebeu da TAP. Assim que foi tornado público que o secretário das Infraestruturas, Hugo Mendes, tinha conhecimento da indemnização a Alexandra Reis, cai o secretário de Estado e, com ele, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.