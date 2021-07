Ministério Público acusou três trabalhadores da Inspeção-Geral de Finanças

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Em resultado de investigações iniciadas em 2017 e na sequência de participações efetuadas pela própria Inspeção-Geral de Finanças (IGF), os trabalhadores Heitor Agrochão, Carla Borrões e João Melo, foram acusados pelo Ministério Público pela prática dos crimes de violação de segredo por funcionário, acesso ilegítimo, difamação agravada e ofensa a organismo público, respetivamente.

O Dinheiro Vivo sabe que, num dos processos, quer os arguidos, quer a IGF, na qualidade de Assistente, requereram a abertura de instrução.

Ao que o Dinheiro Vivo apurou, a IGF solicitou a investigação prioritária e aprofundada de vários atos praticados por aqueles trabalhadores contra dirigentes e instituições públicas. Para além dessas participações crime, foram instaurados diversos processos disciplinares aos referidos trabalhadores e cessada a comissão de serviço a Heitor Agrochão, como ao tempo foi publicado em Diário da República.

Segundo fonte do Dinheiro Vivo, a IGF solicitou a rápida conclusão das investigações e o julgamento dos arguidos, em linha com o que consta em comunicado oficial, onde a entidade afirmou que "continuará empenhada em contribuir para o aprofundamento das investigações e apuramento de responsabilidades disciplinares e criminais", face aos atos praticados por aqueles trabalhadores e por terceiros.

Em 11 de dezembro de 2018, o Dinheiro Vivo noticiou, inexatamente, que o então Inspetor-Geral de Finanças, Dr. Vítor Braz, era o "...principal suspeito de venda de informações confidenciais para o exterior", quando foi o próprio Inspetor-Geral e os membros do Conselho de Inspeção que no exercício das suas competências efetuaram queixas-crime e diversas participações ao Ministério Público contra aqueles trabalhadores.

Tal notícia teve por base informação erradamente veiculada ao tempo, no que fonte do Dinheiro Vivo refere ter sido uma retaliação contra o então Inspetor-Geral, o qual em mensagem de despedida, publicada no site da IGF no passado mês de fevereiro, sublinha «a ação da IGF contra atos ilegais, criminosos e populistas" e a necessidade de maior mobilização "na defesa da verdade e do Estado de direito democrático».