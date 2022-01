Ministério Público apreendeu 516 milhões de euros em investigações criminais em 2020

Isabel dos Santos. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2022 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público apreendeu ou arrestou ativos no valor de 516 milhões de euros a suspeitos de crimes no ano passado., avança o jornal Público, citando documentos da instituição.

Do total, 508 milhões dizem respeito a apenas "três situações" pendentes no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), explica o Público. E grande parte do valor relaciona-se com o arresto de contas bancárias e outros bens da empresária angolana Isabel dos Santos, no âmbito de um pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas e também de investigações desencadeadas pelo Ministério Público português.

Os bens podem ser depósitos bancários, acções, imóveis, viaturas automóveis, barcos, entre outros e o objetivo da apreensão é para que se o suspeito for condenado e os lucros dos crimes forem declarados perdidos a favor do Estado, este consiga efetivamente recuperar esse património. Se não existir condenação, os bens são devolvidos ao titular.