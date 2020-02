Ministério do Trabalho conta mais de 1700 candidatos ao regresso em meio ano

O Programa Regressar, com apoios fiscais e económicos para facilitar o regresso de emigrantes, terá atraído até aqui mais de 1700 pessoas entre beneficiários e familiares, de acordo com um balanço feito esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho, responsável pela coordenação.

Nos dados apresentados pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, e pelo Ponto de Contacto a que recorrem os emigrantes para obter informação, foram recebidas até ontem 806 candidaturas, das quais 366 já foram aprovadas. Mais de 200 estão entretanto em fase de aprovação.

“Todos os indicadores que temos são no sentido de haver um grande interesse pela medida”, defendeu o secretário de Estado, mesmo reconhecendo que o regresso de emigrantes não depende das medidas. Ajuda, porém, “a desequilibrar a balança a favor do regresso” para quem já está a ponderar voltar a Portugal.

Entre quem já se candidatou, “quase 80%” são jovens com até 44 anos. Metade dos candidatos também, aponta o governo, tem o ensino superior.

Uma das medidas com maior interesse, a isenção fiscal em 50% dos rendimentos ao longo de cinco anos, terá entretanto já 1300 beneficiários, com base nos dados de retenções na fonte apurados pela Autoridade Tributária, de acordo com a informação prestada pelo secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Já a linha de crédito aberta pelo Ministério da Economia para financiar quem regressa regista quatro operações de crédito num valor total de um milhão de euros.

A fazer meio ano, o programa vai sofrer alterações, já publicadas em Diário da República a 3 de fevereiro. Uma delas passa pela inclusão de candidatos que regressem não para um contrato sem termo mas também a prazo (pelo menos seis meses). Haverá apoio adicional para contratos que sejam prolongados em pelo menos um ano.

O governo quer também até ao final de junho garantir apoio a quem cria o próprio emprego, ou seja, passando a abranger trabalhadores a recibo verde que já no país de emigração trabalhavam de forma independente.

Os montantes de apoio, entretanto, subiram para um máximo de 7021 euros. Um limite que sobe para 7679 para aqueles que optarem por se fixar no interior do país. Segundo o Ministério do Trabalho, já há 12 candidatos a este apoio majorado para o interior.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, reconheceu também a necessidade de que o Programa Regressar “vá cada vez mais longe”. Designadamente, estabelecendo parcerias com autarquias para divulgação de oferta de habitação e melhorando também a divulgação de oferta de emprego para quem está fora do país.

Também para breve está a entrada em funcionamento de um novo site do Programa Regressar.

Atualizado com mais informação às 17h36