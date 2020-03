Ministra: 245 casos confirmados. Curva vai aumentar até abril

Há 245 casos confirmados (116 em Lisboa, 103 no norte), 18 deles em cuidados intensivos e oito dos quais em estado crítico. Há um total de 1746 casos suspeitos de covid-19 e estão a aguardar resultado de teste 281. É este o retrato feito nesta tarde pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que assumiram estar em vias de publicação um regime especial para garantir que os filhos de profissionais de saúde e segurança estarão acompanhados. São mais 76 casos do que ontem e a zona de Lisboa passa à frente do norte em número de infetados. Foi também hoje confirmado o primeiro caso nos Açores – até agora as regiões autónomas estavam livres de casos de covid-19.

“É como se estivéssemos em guerra”, juntou Graça Freitas, lembrando que as condições especiais de tratamento e contacto devem ser escrupulosamente cumpridas quando haja suspeitas ou contágio com manifestação da doença que não implique internamento mas que a pessoa fique em casa isolada. “Quem está com doença ligeira tem de proteger a família, esta deve deixá-lo no quarto sozinho, equipado com o que o possa distrair e sem contactos. Lembrem-se que pode contagiar outros durante até 14 dias.”

“É previsível que a curva aumente até fim de abril, no mínimo”, alertou por seu lado Marta Temido, explicando que “a curva depende do comportamento das pessoas” e pedindo por isso um cumprimento rigoroso das orientações da DGS e outras autoridades. “Depois abril haverá ainda casos de doença”, sublinhou.

A ministra lembrou ainda que amanhã muitos setores vão voltar ao trabalho e que “é importante que o façam disciplinadamente”. “Só podemos ajudar-nos se o que não é imprescindível for suspenso e os essenciais continuem.” Por isso mesmo, concretamente para profissionais de saúde e segurança, aprovámos regimes excecionais” que passam pela suspensão de férias agendadas para a Páscoa com possibilidade de as gozar sem prazo (usualmente caducam ao fim de três meses do ano seguinte).

É também anunciada a criação de um regime que garanta que os filhos estejam acompanhados: “quando um dos pais não é médico, será esse a ficar com as crianças – e pedimos compreensão nisto -, quando só há um pai ou ambos são profissionais de saúde, há medidas excecionais (desde logo que as entidades organizem turnos não coincidentes) que incluem transferir para uma pessoa designada o subsídio que receberiam os pais se ficassem eles em casa. É um regime de exceção para setores especiais e já foi para publicação.”

A ministra explicou ainda, na comunicação conjunta, que “a suspensão de atividade programada não urgente está a ser comunicada às instituições” e que as normas estão a ser finalizadas de forma a alterar os “fluxos de doentes com covid-19”, que terão atendimento privilegiado e em separado.

Marta Temido fez ainda questão de agradecer “a todos que nos têm feito chegar a sua disponibilidade, seja com equipamentos – da China ou do setor privado -, pela capacidade de realização de testes no privado, apoio psicossocial, programas de apoio a pessoas em casa e circuitos de entrega de bens básicos”. E ainda destacou as mostras de solidariedade e agradecimentos dos portugueses aos profissionais de saúde, com diversas iniciativas dos cidadãos que têm acontecido por todo o país.